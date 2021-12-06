Renault'nun yeni SUV modelinin ismi Austral oldu! 2022'de tanıtılacak

Renault, yeni SUV modelinin isminin "Austral" olacağını duyurdu. Renault Mais açıklamasına göre, Latince "australis" kelimesinden türetilen Austral, Fransızca da dahil olmak üzere birçok Avrupa dilinde karşılık bulan bir kelime olarak öne çıkıyor.

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Austral, Renault markası tarafından geliştirilen, yenilikçi bağlantılı teknolojiye sahip ve eko-sürüş keyfi sunan yeni kompakt SUV ailesinin bir parçasını oluşturuyor. 4,51 metreye kadar uzunluğa sahip Austral, 5 kişilik geniş ve konforlu bir yaşama alanı sunuyor.

Söz konusu yeni model, Arkana ve yeni Megane E-Tech Electric modellerinin ardından Renault’nun C-segmentindeki konumunu tekrar güçlendirme hedefini destekliyor.

Güncel ürün gamındaki Kadjar'ın yerini alması hedeflenen Austral, 2022 baharında tanıtılacak.