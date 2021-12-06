Kulüpten açıklama geldi! Sağlık çalışanları Gençlerbirliği maçlarını ücretsiz izleyebilecek

Gençlerbirliği, yeni tip koronavirüs salgını döneminde üstün gayretleriyle normalleşme sürecini başlatan sağlık çalışanlarının sezon sonuna kadar iç sahadaki maçları ücretsiz izleyebileceğini belirtti.

Abone ol

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmenlere uygulanan ücretsiz bilet programının sağlık çalışanlarıyla sürdüğü bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pandemi döneminde üstün gayretleriyle normalleşme sürecini başlatan, stadyumların yeniden taraftarlara açılmasına vesile olan sağlık çalışanlarımız, bu hafta oynayacağımız Denizlispor maçıyla sezon sonuna kadar Eryaman Stadı'nda oynayacağımız maçları ücretsiz izleyebilecek. Sağlık çalışanlarının yanı sıra son iki iç saha maçında uygulanan öğretmenler için geçerli olan ücretsiz bilet uygulaması da sezon sonuna kadar uzatıldı. Sağlık çalışanları ve öğretmenlere, bilet tanımlanabilmesi için Passolig kartlarının olması ve stadyuma giriş protokolü gereğince aşı kartlarının uygun olması gerekmektedir. Maça gelmek isteyenler, sağlık çalışanı ve öğretmen olduklarına dair kimlik kartları ve HES kodlarını WhatsApp üzerinden Gençlerbirliği Spor Kulübüne iletmeleri gerekmektedir."