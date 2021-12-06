BIST 1.918
DOLAR 13,78
EURO 15,57
ALTIN 788,58
HABER /  GÜNCEL

Esra Ezmeci kimdir kaç yaşında Esra Ezmeci evli midir?

Esra Ezmeci kimdir kaç yaşında Esra Ezmeci evli midir?

FOX ekranlarında yayınlanan Fulya İle Umudun Olsun programında danışmanlık yapan Esra Ezmeci, bugün de Fulya Öztürk'ün yerine programı sunacak. Birçok kitabı olan Esra Ezmeci merak konusu oldu. Peki Esra Ezmeci kimdir, aslen nereli, evli mi?

Abone ol

Süt Lekesi, Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir ve Kararı Ben Veririm adında kitapları bulunan Esra Ezmeci, psikoloji üzerine yazılar kaleme aldı. Balıklı Rum Hastanesi’nde de uzman klinik psikolog olarak çalışan Esra Ezmeci, kendi geliştirdiği geçmiş temizleme terapisi ile başarılı oldu.

Esra Ezmeci kimdir: 1 Ağustos 1986’da İstanbul’da doğan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, İstanbul Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nü birincilikle bitirdikten sonra İstanbul Haliç Üniversitesi'nde klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yaptı. Sonrasında adli bilimler doktorasına geçiş yapan Esra Ezmeci, 2015’te boşandı.

1 oğlu olan Esra Ezmeci, Fulya ile Umudun Olsun programında psikolog olarak ekranlara çıkıyor. İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde uzman klinik psikolog olarak görev alan Esra Ezmeci, İstanbul Çapa Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde stajını tamamlamıştı.

Uzun yıllar İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde uzman klinik psikolog olarak görev alan Esra Ezmeci, İstanbul Etiler’de kendi terapi merkezinde psikologluk yapıyor. Aile/ilişki/evlilik danışmanlığı, bağımlılık tedavisi, ergen psikolojisi, bireysel danışmanlık üzerine çeşitli konularda danışmanlık ve tedavi çalışmaları yapan Esra Ezmeci, kendi geliştirdiği geçmiş temizleme terapisi ile oldukça başarılı olmuştur.

Çok sayıda TV kanalında programlar hazırlayıp sunan Esra Ezmeci, çeşitli mecralarda psikoloji üzerine yazılar yazdı. Esra Ezmeci’nin daha önce kaleme aldığı "Süt Lekesi", "Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir" ve "Kararı Ben Veririm" isimli kitapları bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Çin’in Ekvator Ginesi’nde askeri üs kurmayı planladığı iddia edildi
Çin’in Ekvator Ginesi’nde askeri üs kurmayı planladığı iddia edildi
Ender Sevinç tutuklandı! Kıyıköy'ün yeni Belediye Başkanı Tercan Yatkın oldu
Ender Sevinç tutuklandı! Kıyıköy'ün yeni Belediye Başkanı Tercan Yatkın oldu
Fulya Öztürk kimdir evli mi aslen nereli eşi ve çocuğu var mı?
Fulya Öztürk kimdir evli mi aslen nereli eşi ve çocuğu var mı?
Memur-Sen'e göre Kasım ayında açlık sınırı 3 bin 107, yoksulluk sınırı 8 bin 823 lira oldu
Memur-Sen'e göre Kasım ayında açlık sınırı 3 bin 107, yoksulluk sınırı 8 bin 823 lira oldu
YPG'li teröristler işgal ettikleri Rakka'da 17 yaşındaki çocuğu kaçırdı
YPG'li teröristler işgal ettikleri Rakka'da 17 yaşındaki çocuğu kaçırdı
Boyner'den yeni yıla özel hediye seçenekleri
Boyner'den yeni yıla özel hediye seçenekleri
Kremlin Sözcüsü duyurdu! Putin ve Biden yarın Ukrayna meselesini görüşecek
Kremlin Sözcüsü duyurdu! Putin ve Biden yarın Ukrayna meselesini görüşecek
Sanayi ihracatında rekor 16 milyar doların üzerine çıktı
Sanayi ihracatında rekor 16 milyar doların üzerine çıktı
Mehmet Dinçerler kaç yaşında ailesi kimdir Mehmet Dinçerler mesleği
Mehmet Dinçerler kaç yaşında ailesi kimdir Mehmet Dinçerler mesleği
Temaslı olan öğrenciler kaç gün okula gidemez devamsızlık hakkı kaç gün?
Temaslı olan öğrenciler kaç gün okula gidemez devamsızlık hakkı kaç gün?