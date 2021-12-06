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Hadise ve Mehmet Dinçerler arasındaki yaş farkı kaç?

Hadise ve Mehmet Dinçerler arasındaki yaş farkı kaç?

Şarkıcı Hadise ile bir süredir aşk yaşayan Mehmet Dinçerler dün akşam katıldığı ödül töreni ile adından söz ettirdi. Hadise ile törene katılan ve yayın boyunca birbirlerine aşk ile bakan çift merak konusu oldu. Peki kimdir Hadise'nin kahveci sevgilisi Mehmet Dinçerler kaç yaşında, anne, babası ve ailesi kim?

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Hadise bir süredir Mehmet Dinçerler ile dolu dizgin aşk yaşıyor, dün katıldıkları bir davette tüm gözleri üzerlerinde toplayan çift büyük beğeni topladı. Peki kimdir Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler, kaç yaşında, aslen nereli ve Mehmet Dinçerler'in ailesi kimdir? 

Uzun süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, törene sevgilisiyle katıldı.  Ödül konuşmasında kadın haklarına değinen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etmeyi de ihmale etmedi. Şarkıcı konuşmasında "Sevgilim Mehmet, tüm gece hep elimi tuttun teşekkür ederim. Çünkü çok heyecanlıydım. Bugün Dünya Kadın Hakları Günü. Bence önemli bir gün. Böyle bir günde bu kadar değerli bir ödül almak çok değerli. Kadınlar konusu bende çok hassas. Hiçbir zaman da bu konuda susmadım, hiçbir zaman da susmayacağım. Yine çok fazla kadın öldürüldü. Çok fazla kadın kaybettik. Bu ödülü 2018'de de aynı şekilde almıştım. Hayatları kısıtlanan kadınlar için alıyorum" dedi.

Mehmet Dinçler 33 yaşında, Hadise ise 36 yaşında. Çiftin arasında 3 yaş var.

Mehmet Dinçerler kimdir: Mehmet Dinçerler 1988 Gaziantep doğumludur. Aslen de Gaziantepli olan Dinçerler oğlak burcudur. Oldukça popüler kahve markasına sahip olan Mehmet Dinçerler Gloria Jeans Türkiye CEO’sudur. Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler’in oğlu olan Mehmet Dinçerler’e babası Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın alarak teslim etti. Türkiye’de tutunamayan Gloria Jeans markasını satın aldıktan sonra oldukça büyüterek birçok yeni şube açılışı yaptı. Yeniden popüler hale getirdiği bu markayı yönetirken aynı zamanda aşk hayatıyla da magazin ekipleri tarafından ilgiyle takip edilen isimler arasında yer alıyor. Bu sebeple çoğu kişi Mehmet Dinçerler kimdir ve Mehmet Dinçerler nereli sorularına cevap aramaktadır. Mehmet Dinçerler’in şu anda Hadise ile aşk yaşadığı da bilinenler arasında yer alıyor.

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