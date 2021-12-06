BIST 1.918
DOLAR 13,78
EURO 15,57
ALTIN 788,58
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da 18 yaşındaki genç dehşeti yaşadı! Kolunu kopartıyordu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da 18 yaşındaki genç dehşeti yaşadı! Kolunu kopartıyordu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, başıboş pitbullun saldırısına uğrayan genç yaralandı.

Abone ol

Olay, Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Doğukan S.'ye (18) başıboş pitbull saldırdı. Köpeğin sol kolunu ısırdığı gencin bağırışlarını duyan çevredeki vatandaşlar, olaya müdahale ettiler. Vatandaşların ürkütmesiyle köpek, kaçarak uzaklaştı. Sol kolundan yaralanan genç ise olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saldırı sonucu yaralar oluşan gencin kolu, sargı beziyle sarılarak tedavi uygulandı. Kuduz aşısı uygulanan genç taburcu edildi. Polis ekipleri başıboş pitbull cinsi köpeği bulup, belediye ekiplerince Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezine alınması için çalışma başlattılar.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gece gündüz uyuyamıyor! Zonguldak'ta sera kurmak istedi bahçeden çıkanlar hayatını altüst etti
Foto Galeri Gece gündüz uyuyamıyor! Zonguldak'ta sera kurmak istedi bahçeden çıkanlar hayatını altüst etti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Kasapoğlu duyurdu: Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Bakan Kasapoğlu duyurdu: Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Bu işi bir hafta yapan ikinci hafta kaçıp gidiyor 10 bin lira maaş veriyorlar
Bu işi bir hafta yapan ikinci hafta kaçıp gidiyor 10 bin lira maaş veriyorlar
Eczacılar odası fiyat zammı istiyor: 645 ilaç piyasada yok!
Eczacılar odası fiyat zammı istiyor: 645 ilaç piyasada yok!
Beşiktaş'ta Pjanic Borussia Dortmund maçı kadrosundan çıkarıldı
Beşiktaş'ta Pjanic Borussia Dortmund maçı kadrosundan çıkarıldı
CHP'nin acı günü! Eski Genel Başkan Yardımcısı vefat etti Özgür Özel duyurdu
CHP'nin acı günü! Eski Genel Başkan Yardımcısı vefat etti Özgür Özel duyurdu
Bel ve boyun ağrılarının ilacı fizik tedavi
Bel ve boyun ağrılarının ilacı fizik tedavi
 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü açıklaması
 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü açıklaması
Aziz Sancar Şuşa'ya gidip 2 rekat şükür namazı kıldı! Ben bir Türk milliyetçisiyim
Aziz Sancar Şuşa'ya gidip 2 rekat şükür namazı kıldı! Ben bir Türk milliyetçisiyim
Milyonlarca çalışan bekliyor! Asgari ücrette kritik ikinci toplantı yarın yapılacak
Milyonlarca çalışan bekliyor! Asgari ücrette kritik ikinci toplantı yarın yapılacak
Fulya Öztürk'e ne oldu hastalığı nedir Fulya Öztürk neden yok?
Fulya Öztürk'e ne oldu hastalığı nedir Fulya Öztürk neden yok?