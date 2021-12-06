Fulya Öztürk'e ne oldu hastalığı nedir Fulya Öztürk neden yok?

FOX TV'de yayınlanan Fulya İle Umudun Olsun programının sunucusu olan Fulya Öztürk 2. kez koronavirüs geçirdiği için hastaneye kaldırıldı. Hastalığı ağır atlayan Fulya Öztürk'ün son sağlık durumu ve hayatı merak konusu oldu. Peki Fulya Öztürk'e ne oldu, hastalığı ne? Fulya Öztürk kimdir, kaç yaşında, evli mi, eşi var mı?

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Hafta içi her gün FOX ekranlarında Fulya ile Umudun Olsun programını sunan Fulya Öztürk, ikinci kez korona oldu ve hastaneye kaldırıldı. sunucusu Fulya Öztürk, ikinci kez koronavirüse yakalandığını duyurdu. Hastalığı çok ağır atlayan Fulya Öztürk sevenlerinden dua istedi. Koronavirüs tedavisi gören Fulya Öztürk, bugün de programını sunamayacak yerine programın psikoloğu Esra Ezmeci sunacak. Peki Fulya Öztürk'e ne oldu, hastalığı ne? Fulya Öztürk kimdir, kaç yaşında, evli mi, eşi var mı?

Koronavirüse ilk kez yakalandığında ağır geçiren ünlü sunucu, belirtiler tekrar edince hastaneye giderek test yaptırdı.

Test sonucu pozitif çıkmasının ardından hemen hastaneye kaldırılan Öztürk, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda da bulundu.

Öztürk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım yanıyor. Rabbime sığınıyorum" notunu düştü.

32 yaşında olan Fulya Öztürk aslen Adana Seyhanlı. CNN Türk'te ekran macerasına başlayan Fulya Öztürk, evli değildir.

Fulya Öztürk kimdir: Fulya Öztürk (d. 5 Ocak 1989, Seyhan, Adana), Türk gazeteci ve haber muhabiridir.

Lise eğitimini Adana Gündoğdu Koleji'nde tamamladı. 2006 senesinde Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünü kazandı.

Üniversiteyi kazandığı ilk sene 2006 yılında televizyonculuk kariyeri başladı. 2007 senesinde Doğan TV'nin "Staj On Air" programıyla Star TV iç yapımlarda staj yaptı.

Profesyonel iş kariyerine 2008 senesinde CNN TÜRK Programlar Departmanı'nda başladı. 2010 senesinde CNN TÜRK Haber Merkezi'nde göreve başladı. 3 sene Kurgu Editörlüğü yaptı. Birçok belgeselin ve haberin kurgusunu hazırladı.

2013 senesinde Saha Muhabirliği'ne başladı. Fulya Öztürk birçok üniversite ve dernekten ödüller aldı. “Yılın Muhabiri” ve “En İyi Özel Haber” dalında onlarca ödüle layık görüldü. TEDx'te konuşmacı oldu.