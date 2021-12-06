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Anadolu Efes'ten THY Avrupa Ligi'ndeki Barcelona maçı hakemlerine tepki

Anadolu Efes'ten THY Avrupa Ligi'ndeki Barcelona maçı hakemlerine tepki

Anadolu Efes Kulübü, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında sahalarında 95-93 kaybettikleri Barcelona maçının hakem yönetimine tepki gösterdi.

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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oynadıkları bütün maçlarda fair play içerisinde sonuna kadar mücadele ederek kazanmayı amaçladıkları vurgulandı.

Gururla yer aldıkları THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi'nde aynı mücadeleyi sahaya yansıtmak için çalıştıkları aktarıldı.

THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında 3 Aralık'ta yapılan Barcelona maçının hakemlerinin çaldığı yanlış düdükler nedeniyle maçın sonucunu etkilediğinin belirtildiği açıklamada, "Daha iyi oynayanın kazandığı bir maçı oynamak en büyük arzumuzdur. Maalesef, geçtiğimiz gün oynadığımız maçta olduğu gibi, çok belirgin hatalar sahadaki mücadelenin önüne geçtiği zaman da gerçekten üzülüyoruz. Her galibiyetin çok değerli olduğu Avrupa'nın en iyi liginde 2020-2021 sezonu finalistlerinin maçındaki hakem yönetimi maalesef beklenildiği düzeyde gerçekleşememiştir. Maçın sonunda çalınan yanlış düdükler iki takımın da nefesleri kesen mücadelesinin önüne geçmiştir. Her takımın sonuna kadar fairplay içerisinde mücadele ettiği maçlarda daha az hakem hatası olması en büyük dileğimizdir." ifadeleri kullanıldı.

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