BIST 1.918
DOLAR 13,75
EURO 15,56
ALTIN 786,87
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Elektrikli otomobile geçişin bedeli ortaya çıktı sonuçlar korkuttu

Elektrikli otomobile geçişin bedeli ortaya çıktı sonuçlar korkuttu

Avrupa Otomobil Tedarikçileri Birliği’ne göre, İçten yanmalı motorlu otomobiller 2035 yılına kadar yasaklanırsa, yarım milyon kişi işini kaybetme riski ile karşı karşıya kalacak.

Abone ol

Avrupa Otomobil Tedarikçileri Birliği’ne (CLEPA) göre, Avrupa Birliği’nin (AB) içten yanmalı motorlu otomobilleri 2035 yılına kadar yasaklamaya yönelik planı başarılı olursa, yarım milyon kişi işini kaybetme riski ile karşı karşıya kalacak.

Bu açıklama, Birlik’in emisyonsuz teknolojiye hızlı geçişin bedelleri konusunda bir dizi uyarısının son halkasını oluşturdu.

100 firmayı kapsayan anket

Avrupa Otomobil Tedarikçileri Birliği için hazırlanan ve yaklaşık 100 firmayı kapsayan ankete göre, bu 501 binlik iş pozisyonunun üçte ikisinden fazlası, söz konusu tarih olan 2035’ten beş yıl önce ortadan kalkacak. Bu durum, yoğun işsizliğin getirdiği “sosyal ve ekonomik etkilerin” hafifletilmesini daha zor hale getirecek.

Ancak PwC tarafından düzenlenen bu anket, elektrikli araç imalatında 226 bin yeni istihdam yaratılacağını da ortaya çıkardı ve bunun sonucu, iş kayıpları, uzun bir süre sonra, yaklaşık 275 bine inecek.

2035'den sonra yasaklanacak

Avrupa Komisyonu bu yılın başında, yeni otomobillerden kaynaklanan karbondioksit emisyonlarını 2035 yılına kadar tamamen ortadan kaldırmaya yönelik niyetini beyan etmişti. Buna göre, fosil yakıtlı araçların satışı 2035 yılından sonra yasaklanacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Samsun'da eski model arabaları sıfıra çeviriyor Türkiye'nin dört bir yanından yoğun talep geliyor
Foto Galeri Samsun'da eski model arabaları sıfıra çeviriyor Türkiye'nin dört bir yanından yoğun talep geliyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
L&M sigara fiyatları zam geldi güncel sigara fiyat listesi-2021
L&M sigara fiyatları zam geldi güncel sigara fiyat listesi-2021
5 milyonluk nüfusuyla Finlandiya'dan dünyaya 3 maddelik mutluluk formülü verdi
5 milyonluk nüfusuyla Finlandiya'dan dünyaya 3 maddelik mutluluk formülü verdi
Kiraya verdiği aracını il il gezerek arıyordu başka kurbanlarla karşılaştı
Kiraya verdiği aracını il il gezerek arıyordu başka kurbanlarla karşılaştı
Chesterfield sigara zammı 2021 son zamlı sigara fiyatları yeni liste
Chesterfield sigara zammı 2021 son zamlı sigara fiyatları yeni liste
Gaziantep'te babasının işkence ettiği 2 aylık Cihan bebek taburcu oldu
Gaziantep'te babasının işkence ettiği 2 aylık Cihan bebek taburcu oldu
Yargıtay'dan boş senet imzalatan işverenler için karar
Yargıtay'dan boş senet imzalatan işverenler için karar
Gaziosmanpaşa'da dini nikahlı eşi silahla rehin aldı! KADES uygulamasıyla özel harekat kurtardı
Gaziosmanpaşa'da dini nikahlı eşi silahla rehin aldı! KADES uygulamasıyla özel harekat kurtardı
Muratti sigara kaç para oldu zamlı yeni sigara fiyatları listesi
Muratti sigara kaç para oldu zamlı yeni sigara fiyatları listesi
Dünyaca ünlü ekonomist Türkiye'yi uyardı: Toplumsal patlama yaratır
Dünyaca ünlü ekonomist Türkiye'yi uyardı: Toplumsal patlama yaratır
Marlboro sigaraya zam geldi zamlı yeni Marlboro fiyat listesi-2021
Marlboro sigaraya zam geldi zamlı yeni Marlboro fiyat listesi-2021