Muratti sigara kaç para oldu zamlı yeni sigara fiyatları listesi

Sigaraya zam mı geldi sorusu bugünün konusu oldu. Özellikle sosyal medyada sigaraya zam geldiği haberleri yayıldı ve sigaraya 5 lira zam geldiği iddia edildi. Peki 5 liralık sigara zammı sonrasında yeni-güncel sigara fiyatları kaç para oldu? Muratti sigara fiyatları 2021 güncel fiyat listesi

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Sigaraya zam mı geldi, 6 Aralık zamlı yeni sigara fiyatları kaç para oldu sorusu günün konusu oldu. 2022'ye sayılı günler kala ard arda gelen zamlar sigara fiyatları da yansıdı. Paket fiyatlarına 5 lira zam geldi haberlerinin ardından yeni, zamlı sigara fiyatları merak konusu oldu. Muratti sigara fiyatları 2021 güncel fiyat listesi

Sigaraya 6 Aralık'tan (bugün) itibaren zam geldi mi? Royal Tobacco geçen hafta sigara fiyatlarına 2 liralık zam yapmıştı. Sosyal medyada son yayılan haberlerde Philip Morissa marka Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, Chesterfield, L&M gibi sigaralara 5 TL zam geldi. İşte yeni zamlı sigara fiyatları...

Sigaraya 5 TL zam geldi: Philip Morissa'nın ürettiği ve en çok tüketilen sigara markalarına 5 lira zam geldi. Zam resmen açıklanmasa da bayilerin müşterilerine 'sigara kalmadı' diyerek satışı durdurduğu iddia ediliyor. İşte 6 Aralık 2021'den itibaren geçerli olacak zamlı sigara fiyatları...

Marlboro Edge'nin fiyatı 17 liradan 22 TL’ye çıktı.

Marlboro Touch'un fiyatı 18 liradan 23 liraya çıktı.

Marlboro'nun fiyatı 24 TL oldu.

Parliament'in fiyatı 19,50 liradan 24.50 liraya yükseldi.

Parliament Midnight Blue'nin fiyatı 18.50 liradan 23.50 liraya yükseldi.

Muratti marka sigaranın fiyatı 17 liradan 22 liraya çıktı....

Muratti Blu'nun fiyatı 16 liradan 21 liraya yükseldi.

Lark marka sigaranın fiyatı zamla birlikte 16 liradan 21 liraya çıktı.

Chesterfield marka sigaranın fiyatı 15.50 liradan 20.50 liraya yükseldi.

LM marka sigaranın fiyatı 15.50 liradan 20.50 liraya yükseldi.

Sigaranın cilde zararları:

Sigara kullanan bireylerde cilt nemsizdir ve nemsiz bir cilt de sağlıklı bir görünüme sahip değildir. Sigarayı bıraktıktan sonra, öncelikle damarlardaki daralmanın etkisi ortadan kalkmaktadır. Cildimizin en hassas bölgelerinden biri olan gözaltları sigaranın olumsuz etkisinden en çabuk kurtulan bölgedir. Bıraktıktan sonra göz çevresindeki cilt düzelerek daha parlak ve canlı görünmektedir. Cildinizdeki solgun görünüm ve cilt hastalıklarına yakalanma riskiniz azalmaktadır. Yediğiniz besinler ve bol su tüketmek cildinizin onarılmasına katkı sağlamaktadır.

Sigaranın cilt sağlığına yol açtığı etkiler sadece içenleri değil sigara dumanının solunmasıyla pasif etkilenime maruz kalanları da etkilemektedir. Anne adaylarının sigara kullanımı ve pasif etkilenime maruz kalmaları sonucunda hem anne adayı hem de anne karnındaki bebek için ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Özellikle Genç kadınların sigara dumanından etkilenmesiyle birlikte, ciltte oluşan kırışıklık, renk değişikleri, dudaklarda morluk oluşması vb. etkiler, çok daha belirgin olarak ortaya çıkmakta ve kişilerin olduğundan daha yaşlı görünmesine yol açmaktadır.

Sağlığınıza daha fazla zarar vermemek ve cildinizin eski sağlığına kavuşabilmesi adına sigarayı bırakmak için bir adım atabilirsiniz. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın sigaranın zararlı etkilerinden kişileri korumak ve daha sağlıklı nesiller için birçok çalışması bulunmaktadır. Bu kapsamda Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve sigara bırakma poliklinikleri hizmet vermektedir. Sigara bırakma polikliniklerinde kişilere uygun tedavi yöntemleri ve ilaç tedavisi uygulanmaktadır.