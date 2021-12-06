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Kayseri'de aile dehşeti! Eşine ateş ettikten sonra kendisini vurdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de aile dehşeti! Eşine ateş ettikten sonra kendisini vurdu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde eşini silahla vurarak öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden şahıs, ağır yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi 825. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, İ.Ç. (60) ile eşi Zehra Çakır (39) arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ç., üzerinde bulunan tabanca ile eşi Zehra Çakır’a ateş ettikten sonra kendisini vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde Zehra Çakır’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan İ.Ç. de ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

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