CHP kendi süresini DEVA ve Saadet Partisi ile paylaşacak

Bugün başlayacak bütçe görüşmeleri için Meclis'te grubu bulunan 5 siyasi parti, 1-4 milletvekiliyle temsil edilen diğer partilere de söz hakkı tanıyacak. CHP, kendi süresini DEVA Partisi ve Saadet Partisi'yle paylaşacak.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, bugün saat 12.00'de toplanarak 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelere başlayacak. Bütçeyi, hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sunacak

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP grup temsilcileri birer saat, grubu bulunmayan siyasi parti temsilcilerine de 10'ar dakika söz verilecek. Bugün başlayacak görüşmeler 17 Aralık Cuma günü tamamlanacak.

Meclis'te centilmenlik anlaşması

Bütçe görüşmeleri boyunca 5 siyasi parti grubunun konuşma süresi, bütçesi görüşülen bakanlık sayısına göre her gün 60, 65, 70 ve 80’er dakika olacak. Ancak Meclis’te grubu bulunmayan, sadece 1-4 milletvekili ile temsil edilen 9 ayrı siyasi parti daha bulunuyor.

Grubu bulunan 5 siyasi parti bütçe görüşmeleri takvimi için bir araya geldiklerinde bu 9 parti temsilcisine de söz hakkı tanınmasında uzlaştı. Anlaşmaya göre her grup kendilerine düşen söz hakkından belli bir süreyi bu partilerle paylaşacak.

Grupların anlaşmasına göre AK Parti; BBP, Memleket Partisi ve Zafer Partisi temsilcilerine, CHP grubu Demokrat Parti, Saadet Partisi ve DEVA Partisi temsilcilerine, HDP Türkiye İşçi Partisi ve Demokratik Bölgeler Partisi temsilcilerine, MHP ise Yenilik Partisi temsilcisine konuşma süresi verecek.