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Manchester United ve Tottenham haftayı 3 puanla kapattı

Manchester United ve Tottenham haftayı 3 puanla kapattı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, konuk ettiği Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti.

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Ligin 15. haftasında Crystal Palace'ı Old Trafford Stadı'nda ağırlayan Manchester United'ın tek golünü, 77. dakika Brezilyalı oyuncu Fred kaydetti.

Manchester United, Alman teknik adam Ralf Rangnick yönetiminde ligde ilk maçını kazanırken, puanını 24'e çıkardı. Crystal Palace ise 16 puanda kaldı.

Tottenham farklı kazandı
İtalyan teknik direktörü Antonio Conte'nin çalıştırdığı Tottenham ise konuk ettiği Norwich City karşısında zorlanmadı.

Ev sahibi ekip, 10. dakikada Lucas Moura, 67. dakikada Davinson Sanchez ve 77. dakikada Son Heung-Min'in ağları sarsmasıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Puanını 25'e yükselten Tottenham, bir maç eksiğiyle ligde 5. sıraya yükseldi. Norwich City ise 10 puanla son sırada kalmaya devam etti.

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