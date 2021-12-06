Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor Masada hangi konular var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri heyeti tarafından Türkiye'ye gerçekleştirilen ziyaret sonrası Katar'a yapacağı ziyarete dikkatler çevrildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaret öncesi Katar'ın savaş uçaklarının eğitim amaçlı Türkiye'de konuşlandırmasının ve hava sahasını kullanmasının önünü açan yeni bir anlaşma imzalayan iki ülke, bir yandan da Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon çalışmalarıyla ilgili bir gerilim yaşadı.

Ziyaret, uzun süre Katar ve Türkiye ile gerilim yaşayan iki ülkeyle de son dönemde ilişkileri düzelen Birleşik Arap Emirlikleri'nden veliaht prens Muhammed Bin Zayed'in Türkiye ziyareti sonrasına denk geliyor.

Ziyaret öncesi hazırlık kapsamında Doha'ya giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el Atiyye ile görüştü. Görüşmenin ardından Katar'daki Türk askeri üssünü ziyaret eden Akar, "Katar ile burada yaptığımız çalışmalar üçüncü ülkelere karşı değil, ülkelerimizi, milletlerimizi, haklarımızı savunmak, caydırıcılık gücümüzü en üst seviyeye çıkarmak içindir" dedi.

"Dost ve kardeş Katar ve Türkiye, kederde ve kıvançta bir ve beraber olan iki ülkedir. Çeşitli sıkıntıları beraber yaşadık… Silahlı Kuvvetlerimiz de işbirliklerini çok ileri düzeye getirdiler. Kara, Hava, Deniz Kuvvetlerimiz ve Özel Kuvvetlerimiz her aşamada yaptıkları çalışmalar, eğitimler, tatbikatlarla bu ortak bilgi, tecrübe ve yeteneklerini olabildiğince en üst seviyeye çıkaracaktır."

Türkiye'nin Katar'daki üssü, 2014 yılında imzalanan anlaşma sonrası oluşturuldu. Burada Türk uçakları ve gemileri de konuşlandırılabiliyor.