Suudi Arabistan Grand-Prix'sinde her tur olaylı geçti puanlar eşitlendi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın sondan ikinci yarışı olan Suudi Arabistan GP'de olaylar eksik olmadı. Verstappen'in önünde yarışı 1. bitiren Hamilton, puan farkını kapattı.

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Şampiyonluğun iki adayı Lewis Hamilton'ın ilk sıradan, Max Verstappen'in ise üçüncü sıradan start aldığı yarış sakin başladı ancak Mick Schumacher'in kazasıyla durdu. Güvenlik aracının çıkmasıyla Max Verstappen pite girdi. Mercedes sürücüleri ise devam etmeyi tercih etti. Ardından çıkan kırmızı bayrakla birlikte Verstappen ilk sırada kaldı.

Yeniden başlayan yarışta Max Verstappen ilk sırayı korurken, Esteban Ocon ise ikinci sırada yer aldı. Lewis Hamilton start sonrası tekrar ilk sırayı alırken, Max Verstappen ikinci virajda tekrar liderliği aldı. Ocon ikinci sırada kaldı. 3 pilotun karıştığı kaza sonrası yarış tekrar durdu.

Mercedes'in yaptığı itirazlar sonrası, Verstappen'in Hamilton'ı pist dışından geçtiği tespit edildi ve yeniden başlayan yarışta Ocon ilk sırada, Hamilton ikinci sırada, Verstappen üçüncü sırada başladı.

Start sonrası Verstappen ilk sırayı aldı. Hamilton ise ikinci sıraya yükseldi.

Turlar boyunca devam eden takibin ardından Lewis Hamilton, Max Verstappen'i yakalayarak geçti ancak virajda iki sürücü pist dışına taştı. Max Verstappen'in Lewis Hamilton'ı yeniden pist dışından geçtiği tespit edildi. Verstappen'e takım radyosundan yerini vermesi gerektiği iletildi. Verstappen yerini verirken Lewis Hamilton arkadan vurdu ve ön kanadının bir parçasını kırdı.

Verstappen'e pist dışından geçtiği için 5 saniye ceza verildi. Lewis Hamilton ön kanadı kırık şekilde yarışı en hızlı turu atarak ilk sırada bitirdi. Verstappen ise yarışı ikinci sırada noktaladı.

Son yarışa Lewis Hamilton ve Max Verstappen 369.5 puanla eşit girdi.

Pilotlar ve takımlar klasmanında şampiyonun belirleneceği sezonun 22. ve son yarışı Abu Dabi Grand Prix'si, 12 Aralık'ta yapılacak.

Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 369,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 369,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 218

4. Sergio Perez (Meksika): 190

5. Charles Leclerc (Monako): 158

Takımlar

1. Mercedes 587,5

2. Red Bull: 559,5

3. Ferrari: 307,5

4. McLaren: 269

5. Alpine: 149