BIST 1.917
DOLAR 13,72
EURO 15,51
ALTIN 785,30
HABER /  SPOR

Suudi Arabistan Grand-Prix'sinde her tur olaylı geçti puanlar eşitlendi

Suudi Arabistan Grand-Prix'sinde her tur olaylı geçti puanlar eşitlendi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın sondan ikinci yarışı olan Suudi Arabistan GP'de olaylar eksik olmadı. Verstappen'in önünde yarışı 1. bitiren Hamilton, puan farkını kapattı.

Abone ol

Şampiyonluğun iki adayı Lewis Hamilton'ın ilk sıradan, Max Verstappen'in ise üçüncü sıradan start aldığı yarış sakin başladı ancak Mick Schumacher'in kazasıyla durdu. Güvenlik aracının çıkmasıyla Max Verstappen pite girdi. Mercedes sürücüleri ise devam etmeyi tercih etti. Ardından çıkan kırmızı bayrakla birlikte Verstappen ilk sırada kaldı.

Yeniden başlayan yarışta Max Verstappen ilk sırayı korurken, Esteban Ocon ise ikinci sırada yer aldı. Lewis Hamilton start sonrası tekrar ilk sırayı alırken, Max Verstappen ikinci virajda tekrar liderliği aldı. Ocon ikinci sırada kaldı. 3 pilotun karıştığı kaza sonrası yarış tekrar durdu.

Mercedes'in yaptığı itirazlar sonrası, Verstappen'in Hamilton'ı pist dışından geçtiği tespit edildi ve yeniden başlayan yarışta Ocon ilk sırada, Hamilton ikinci sırada, Verstappen üçüncü sırada başladı.

Start sonrası Verstappen ilk sırayı aldı. Hamilton ise ikinci sıraya yükseldi.

Turlar boyunca devam eden takibin ardından Lewis Hamilton, Max Verstappen'i yakalayarak geçti ancak virajda iki sürücü pist dışına taştı. Max Verstappen'in Lewis Hamilton'ı yeniden pist dışından geçtiği tespit edildi. Verstappen'e takım radyosundan yerini vermesi gerektiği iletildi. Verstappen yerini verirken Lewis Hamilton arkadan vurdu ve ön kanadının bir parçasını kırdı.

Verstappen'e pist dışından geçtiği için 5 saniye ceza verildi. Lewis Hamilton ön kanadı kırık şekilde yarışı en hızlı turu atarak ilk sırada bitirdi. Verstappen ise yarışı ikinci sırada noktaladı.

Son yarışa Lewis Hamilton ve Max Verstappen 369.5 puanla eşit girdi.

Pilotlar ve takımlar klasmanında şampiyonun belirleneceği sezonun 22. ve son yarışı Abu Dabi Grand Prix'si, 12 Aralık'ta yapılacak.

Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 369,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 369,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 218

4. Sergio Perez (Meksika): 190

5. Charles Leclerc (Monako): 158

Takımlar

1. Mercedes 587,5

2. Red Bull: 559,5

3. Ferrari: 307,5

4. McLaren: 269

5. Alpine: 149

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kırıkkale'de feci olay: İntihara teşebbüs eden baba yanlışlıkla 12 yaşındaki kızını öldürdü
Foto Galeri Kırıkkale'de feci olay: İntihara teşebbüs eden baba yanlışlıkla 12 yaşındaki kızını öldürdü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Evde bakım maaşı aralık ayı ödemesi ne zaman yatar 2021?
Evde bakım maaşı aralık ayı ödemesi ne zaman yatar 2021?
Bebeklere yine yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldı! Hastaneye kaldırdılar yan etki görüldü
Bebeklere yine yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldı! Hastaneye kaldırdılar yan etki görüldü
İstanbul'daki koku deprem habercisi mi? Deprem Uzmanı Naci Görür konuştu
İstanbul'daki koku deprem habercisi mi? Deprem Uzmanı Naci Görür konuştu
Japonya, ABD askerleri için daha fazla ödeme yapacak
Japonya, ABD askerleri için daha fazla ödeme yapacak
Almanya'da camiye 'ırkçı ve iğrenç' saldırı
Almanya'da camiye 'ırkçı ve iğrenç' saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor! Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor! Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek
Asgari ücretle ilgili bomba kulis! İşte Erdoğan'ın istediği zamlı asgari ücret
Asgari ücretle ilgili bomba kulis! İşte Erdoğan'ın istediği zamlı asgari ücret
Beşar Esad izin verdi kardeşi uyuşturucu baronu oldu! Suriye uyuşturucu merkezi oluyor
Beşar Esad izin verdi kardeşi uyuşturucu baronu oldu! Suriye uyuşturucu merkezi oluyor
Ünlü oyuncu Kaan Girgin 3 ay hapsi girecek! Boşandığı eşine nafakasını ödemedi
Ünlü oyuncu Kaan Girgin 3 ay hapsi girecek! Boşandığı eşine nafakasını ödemedi
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına helikopter destekli operasyon! 38 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına helikopter destekli operasyon! 38 kişi gözaltına alındı