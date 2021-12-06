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Asgari ücretle ilgili bomba kulis! İşte Erdoğan'ın istediği zamlı asgari ücret

Asgari ücretle ilgili bomba kulis! İşte Erdoğan'ın istediği zamlı asgari ücret

7 milyondan fazla çalışanın gözü kulağı asgari ücrete 2022 yılı için yapılacak olan zamma çevrilmiş durumda. Herkes asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat kulislere sızdı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği asgari ücrete yapılacak zam...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, grup başkanvekillerinden “muhalefetin, partiye yönelik tutumları ile ilgili sessiz kalmamalarını istediği” belirtildi. Öte yandan Erdoğan'ın asgari ücretin 4 bin liranın altına düşürülmemesini istediği ifade edildi.

Asgari ücret 4 bin TL'nin altında olmasın

Cumhuriyet'in haberine göre, Erdoğan’ın başkanlığında toplanan son AK Parti MYK toplantısının ana gündem maddesi asgari ücret ve sağlık çalışanlarının maaşlarına yapılacak düzenlemeler oldu. Erdoğan’ın toplantıda, “asgari ücretin 4 bin TL’nin altına düşürülmemesini istediği” belirtilirken, toplantıda dikkat çeken bir başka ayrıntı yer aldı.

Muhalefete karşı sessiz kalmayın!

Erdoğan, grup başkanvekillerinden “muhalefete karşı sessiz kalmamalarını” istedi. Başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinden hem AK Parti’ye hem hükümete hem de “şahsına yönelik sert eleştirilerin” geldiğini belirten Erdoğan’ın, grup başkanvekillerinden de “aynı sertlikte karşılık vermelerini istediği” belirtiliyor. Erdoğan’ın ayrıca grup başkanvekillerinden “iktidarın icraatlarını Meclis’te etkin bir dille anlatmalarını istediği” de ifade ediliyor. 

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