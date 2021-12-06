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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına helikopter destekli operasyon! 38 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına helikopter destekli operasyon! 38 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 38 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İl genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Esenyurt merkezli 34 adrese gerçekleştirilen operasyonda adresler didik didik arandı. Baskın yapılan evlerde narkotik Köpeği Aspar da hazır bulunduruldu.

Narkotik ekiplerinin yanı sıra operasyona özel harekat polisleri ve havadan polis helikopteri destek verdi. Öte yandan baskın yapılan adreslerden biri de Esenyurt Sultaniye Mahallesi 328 Sokak'ta bulunan 4 katlı binan 2. katıydı. Adreste uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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