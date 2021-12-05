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Türkiye 5 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 5 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 350 bin 937 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 19 bin 357 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 120 milyon 910 bin 438'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Aralık 2021 Pazar günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 937 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 19 bin 357 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 24 bin 278 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Vaka sayıları 20 binin altına büyük uğraşlar ve özveri ile düşüyor. Bunu kalıcı kılmak bizim mücadele kararlılığımıza bağlı. Hemen aşılarımızı olmalı ve tedbirden taviz vermemeliyizdeğerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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