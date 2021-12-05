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İstanbul Anadolu Yakası'nda koku alarmı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul Anadolu Yakası'nda koku alarmı

İSTANBUL'da Anadolu Yakası'nın birçok noktasında yoğunlaşan koku vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu. İGDAŞ ekipleriyse kokunun doğal gaz kaynaklı olmadığını belirtirken çalışmaların sürdürüldüğünü duyurdu.

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İSTANBUL'un Maltepe, Pendik ve Kartal ilçelerinde akşam saatlerinde meydana gelen yoğun koku vatandaşları tedirgin etti.

Kokunun artması üzerine ihbarlar artarken İGDAŞ'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşların şikayetlerini cevaplayan İGDAŞ, kokunun doğal gaz kaynaklarından kaynaklı bir koku olmadığını belirtti.

Şu ana kadar kokunun nedeni belirlenemezken kokunun tespitine ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kartal bölgesinde koku hisseden Merve Yılmaz, "Pendik, Kartal bölgesinde akşam saatlerinde koku aldık. Bize doğal gaz kokusu gibi geldi. Kokunun kaynağının tam ne olduğunu bilmiyoruz" diye konuştu.

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