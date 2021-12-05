Fenerbahçe Rizespor maçı golleri ve geniş özeti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Rizespor’u 4-0 mağlup ederek 2 maç sonra evinde galibiyet aldı. Kanarya, bu galibiyetle 27 puana yükselerek maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşirken KAradeniz temsilcisi ise 10 puanda kaldı.

Abone ol

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Rizespor'u 4-0'la geçti. Kanarya, aldığı bu galibiyetle Kadıköy'de 2 maçın ardından galibiyetle tanışmış oldu.

1. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında sağdan son çizgiye inen Ferdi Kadıoğlu'nun pasında topla buluşan Berisha'nın uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

5. dakikada Rizespor gole yaklaştı. Pohjanpalo'nun savunmanın arkasına pasında topla buluşan Aminu Umar ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Szalai kale çizgisinin önünde topu kafayla kornere çelerek meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

13. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rossi'nin sağdan ortasında Berisha'nın altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesi yeterli olmadı ve top filelerle buluştu: 1-0

34. dakikada Crespo'nun ara pasında sağ çaprazdan hızla ceza sahasına giren Rossi'nin çıkardığı şutta kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

50. dakikada Mesut ile yaptığı verkaçla soldan ceza sahasına giren Berisha'nın çaprazdan sol ayağıyla şutunda top kaleye paralel auta gitti.

60. dakikada sağdan topla hareketlenen Ferdi Kadıoğlu topu penaltı noktası civarında bulunan Mesut'a çıkardı. Mesut meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra daha müsait durumda bulunan Rossi'ye çıkardı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top direk dibinden auta gitti.

70. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Rossi'nin pasıyla solda topla buluşan Szalai'nin yerden sert ortasında altıpas içinde topa kayarak dokunan Serdar Dursun topu filelere gönderdi: 2-0

77. dakikada Rossi'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda direğe de çarpan top yan ağlarda kaldı.

79. dakikada Fenerbahçe 3. golü buldu. Sosa'nın rakip yarı alanın ortalarında rakibinden kaptığı topla buluşan Serdar Dursun'un ceza sahası dışından yerden şutunda top ağlara gitti: 3-0

90. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Hızlı gelişen atakta Sosa'nın pasıyla soldan çizgiye inen Szalai'nin yerden ortasında kale sahası içinde Serdar Dursun topu ağlara gönderdi: 4-0

Mücadelede başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe: 4 - 0 :Rizespor

Stat: Ülker

Hakemler: Zorbay Küçük, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz

Fenerbahçe: Berke Özer, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi, Gustavo, Crespo (Dk. 62 Sosa), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 81 Nazım Sangare), Rossi (Dk. 81 Muhammed Gümüşkaya), Mesut (Dk. 88 Arda Güler), Berisha (Dk. 62 Serdar Dursun)

Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Selim Ay, Holmen, Cemali Sertel (Dk. 66 Alberk Koç), Dokovic (Dk. 80 Dabo), Sabo (Dk. 66 Bolasie), Boyd (Dk. 66 Remy), Boldrin, Umar, Pohjanpalo (Dk. 46 Alper Potuk)

Goller: Dk. 13 Berisha, Dk. 70, 79 ve 90 Serdar Dursun (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 9 Crespo (Fenerbahçe), Dk. 68 Bolasie (Çaykur Rizespor)