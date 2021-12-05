Kamu Denetçiliği Kurumundan İETT'ye otobüs ücreti konusunda tavsiye kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), ücretli kullanılan Havantepe otobüsünün Hacı Osman metro istasyonundan hareket eden ve metro ile entegre edilen diğer bazı hatlar gibi ücretsiz kullandırılması konusunda İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (İETT) tavsiyede bulundu.​​​​​​​

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İSTANBUL'da yaşayan bir vatandaş, Hacı Osman metro istasyonundan hareket eden bazı otobüs hatlarının metro ile entegre edilerek ücretsiz kullandırıldığını, 25 numaralı Hacı Osman-Havantepe otobüsünün ise ücretli olduğunu belirterek bu hattın da ücretsiz olmasını talep etti.

Talebini İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (İETT) ileten ve yaklaşık 120 kişinin de benzer talepte bulunduğunu öğrenen kişi, bunun olumlu karşılandığına dair geri bildirim yapılmasına rağmen konuyla ilgili bir gelişme yaşanmadığı gerekçesiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren KDK, konuyla ilgili İETT'ye tavsiye kararı verilmesini kararlaştırdı.