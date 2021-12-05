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ABD'li senatörün skandal fotoğrafı: Noel Baba lütfen cephane gönder!

ABD'li senatörün skandal fotoğrafı: Noel Baba lütfen cephane gönder!

Bireysel silahlanma oranlarının giderek yükseldiği ve büyük bir toplumsal sorun haline geldiği ABD'de eçtğimiz günlerde gerçekleşen kanlı okul saldırısının ardından tartışmalar devam ederken Cumhuriyetçi Parti temsilcisi bir siyasetçinin sosyal medya paylaşımı adeta infial yarattı.

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ABD, dünyada en yüksek Bireysel Silahlanma oranına sahip ülkelerin başında geliyor. Ülkenin dört bir yanından gelen silahlı saldırı haberleri, öğrencilerin okullarında düzenlediği silahlı baskınlar ve toplumsal olaylarda sivillerin sahip oldukları ruhsatlı/ruhsatsız silahlarıyla estirdiği terör yıllardır hem ülke hem de dünya gündeminde üst sıralarda yer alıyor. 

Michigan eyaletinde henüz dört gün önce yaşanan trajedide 15 yaşında bir öğrencinin kendi okulunda yaptığı silahlı saldırıda üç öğrenci öldü, biri öğretmen sekiz kişi de yaralandı. ABD'de bu tür saldırıların giderek sıklaşması ülkede bireysel silahlanmanın propaganda malzemesi yapılması ve yasalarla kolaylaştırılması büyük tartışmalar yaratıyor.

Ülkenin içinde bulunduğu bu tartışmalı atmosferde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf yüzünden büyük tepkiye yol açan Cumhuriyetçi Parti Kentucky Temsilcisi Thomas Massie bir anda gündemin ilk sırasına yerleşti. Thomas Massie, dün resmi Twitter hesabından bir aile fotoğrafı paylaştı.

Eşi ve tüm çocuklarının yer aldığı bir 'aile' fotoğrafı çektiren siyasetçi evinde, yılbaşı için süslenmiş çam ağacının önünde poz verirken görülüyor. Yedi kişilik fotoğrafta herkesin elinde birer uzun namlulu tüfek bulunuyor. Bu da yetmezmiş gibi Massie, bu korkunç fotoğrafı "Mutlu Noeller! Not: Noel Baba, lütfen bize cephane gönder" ifadesiyle paylaştı.

Fotoğraf Twitter'da paylaşıldığı andan itibaren on binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve sosyal medya sitesinde sayısız eleştiri yorumu aldı. Kimi kullanıcılar siyasetçinin durumu eleştirmek için ironik bir paylaşım yapmış olabileceğini düşünürken çoğu insan da özellikle ülke Michigan'da yaşanan okul saldırısının şokunu ve yasını hala yaşarken paylaşılan bu fotoğrafın acımasızca ve sorumsuzca olduğu fikrinde birleşti.

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