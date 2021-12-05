Sağlık Bakanı Koca 20-26 Kasım haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım arasında haftalık vaka sayısını açıkladı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 20-26 Kasım'da illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Haritaya göre; İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka oranı 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 20-26 Kasım'da illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Haritaya göre; İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka oranı 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 oldu. Vaka sayısı en çok artan iller ise Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne oldu. Bu illerde vaka oranları Osmaniye 600,85, Adana 416,65, Mersin 345,74, Hatay 347,55, Kırklareli 379,83, Çanakkale 380,21, Eskişehir 311,53, Burdur 232,88, Bilecik 380,40 ve Edirne'de 212,13 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

20-26 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

İllere göre vaka sayısı yükselen iller

20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne.