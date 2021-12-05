BIST 1.910
DOLAR 13,72
EURO 15,54
ALTIN 786,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Giresunlu SMA hastası Güneş Bebek sevenlerini yasa boğdu

Giresunlu SMA hastası Güneş Bebek sevenlerini yasa boğdu

GİRESUN'da Güneş'e umut ol, kampanyasıyla destek olunan Güneş bebek hayatını kaybetti. SMA hastası 19 aylık Giresunlu Güneş Karavil isimli bebek, ölümü ile herkesi yasa boğdu.

Abone ol

İyileşmesi için tüm Türkiye’nin seferber olduğu Güneş bebek, Amerika’daki tedavisinin ardından Giresun’a dönmüştü. Yurda döndükten sonra bağırsaklarında enfeksiyon oluşan Güneş bebek, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve bağırsak enfeksiyonuna bağlı organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Güneş bebek, bugün Giresun Atatürk Meydanı’ndaki Hacı Miktat Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Keşap Karabulduk Çamlıca Köyü’ndeki aile kabristanlığında gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da eşi masa üstüne bardak bırakmıştı su sanıp içti ve...
Bursa'da eşi masa üstüne bardak bırakmıştı su sanıp içti ve...
Bilim Kurulu üyesinden Omicron ile ilgili dikkat çeken açıklama: Dönüşümün işareti olabilir
Bilim Kurulu üyesinden Omicron ile ilgili dikkat çeken açıklama: Dönüşümün işareti olabilir
İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'ın 'golcü' performanslarını övdü
İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'ın 'golcü' performanslarını övdü
Erzincan Refahiye sallandı AFAD'dan açıklama
Erzincan Refahiye sallandı AFAD'dan açıklama
Yılbaşı resmi tatil mi 2022 1 Ocak hangi gün okul var mı?
Yılbaşı resmi tatil mi 2022 1 Ocak hangi gün okul var mı?
E okul VBS giriş MEB öğrenci girişi yapma ekranı 2021
E okul VBS giriş MEB öğrenci girişi yapma ekranı 2021
Papa Francis'e 'kafir' diye bağıran Ortodoks rahip gözaltına alındı
Papa Francis'e 'kafir' diye bağıran Ortodoks rahip gözaltına alındı
‘Dev, müthiş, şahane, efsane’ araştırması! Bakanlık harekete geçti
‘Dev, müthiş, şahane, efsane’ araştırması! Bakanlık harekete geçti
Okul tatilleri 2022 yarı yıl tatili 15 gün tatil ne zaman?
Okul tatilleri 2022 yarı yıl tatili 15 gün tatil ne zaman?
'Bay Gol' lakaplı Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Osman Arpacıoğlu vefat etti
'Bay Gol' lakaplı Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Osman Arpacıoğlu vefat etti