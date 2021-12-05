Giresunlu SMA hastası Güneş Bebek sevenlerini yasa boğdu

GİRESUN'da Güneş'e umut ol, kampanyasıyla destek olunan Güneş bebek hayatını kaybetti. SMA hastası 19 aylık Giresunlu Güneş Karavil isimli bebek, ölümü ile herkesi yasa boğdu.

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İyileşmesi için tüm Türkiye’nin seferber olduğu Güneş bebek, Amerika’daki tedavisinin ardından Giresun’a dönmüştü. Yurda döndükten sonra bağırsaklarında enfeksiyon oluşan Güneş bebek, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve bağırsak enfeksiyonuna bağlı organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Güneş bebek, bugün Giresun Atatürk Meydanı’ndaki Hacı Miktat Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Keşap Karabulduk Çamlıca Köyü’ndeki aile kabristanlığında gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.