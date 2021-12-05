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Tunceli'de öldürülen 9 terörist çok sayıda eyleme katılmış

Tunceli'de öldürülen 9 terörist çok sayıda eyleme katılmış

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkisiz hale getirilen 9 teröristin, özellikle 2015-2016 yılları arasında Tunceli Ovacık ve Hozat ilçelerinde yol kesme, araç yakma, kamu kurum kuruluşlarına ait binalar ile güvenlik güçlerine ait bina tesis ve araçlara yönelik birçok terör eylemini gerçekleştirdiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları kapsamında, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında bir mağaraya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1'i teslim olmak üzere toplam 9 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Bu teröristlerden 3'ünün terörden arananlar listesinin turuncu kategorisinde yer aldığı ve 1 milyon TL'ye kadar ödülle arandığı, 2'sinin ise gri kategoride yer aldığı ve 500 bin TL'ye kadar ödülle arandığı belirtildi.

Etkisiz hale getirilen turuncu kategorideki teröristlerden 'Munzur' kod adlı Cihan Söylemez'in Tunceli Ovacık kırsalında sorumlu seviyede faaliyet gösterdiği, başta yol kesme/araç yakma eylemleri olmak üzere bölgede meydana gelen birçok terör eylemlerinin planlayıcısı olduğu ve 26 Eylül 2015 tarihinde Tunceli merkez kırsalında Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit edilmesi eylemini gerçekleştirilen terörist grup içerisinde yer aldığı ifade edildi.

Turuncu kategorideki diğer teröristler 'Veroz' kod adlı Çağla Yeleser'in Tunceli kırsalında örgütün kadın sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü, 'Jinda Jin' kod adlı Mihriban Ata'nın ise Tunceli Hozat kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Etkisiz hale getirilen diğer teröristlerin; Tunceli Hozat ve Ovacık kırsalında faaliyet yürüten ve gri kategoride yer alan 'Nuda Karker' kod adlı Güldane Karaer, 'Rojin Adıyaman' kod adlı Hasret Ülger olduğu kaydedildi.

Etkisiz hale getirilen 9 teröristin, özellikle 2015-2016 yılları arasında Tunceli Ovacık ve Hozat ilçelerinde yol kesme, araç yakma, kamu kurum kuruluşlarına ait binalar ile güvenlik güçlerine ait bina tesis ve araçlara yönelik birçok terör eylemini gerçekleştirdiği ifade edildi.

pkk
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