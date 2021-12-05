Okul tatilleri 2022 yarı yıl tatili 15 gün tatil ne zaman?

İlk ara tatilin bitmesi ile birçok öğrenci ve veli okul tatillerini araştırmaya başladı. 15 tatil, 21 Ocak Cuma günü itibariyle başlayacak ve 6 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan gerçekleştirilecek.

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İlk ara tatilin sona ermesinin ardından gözler yarı yıl tatiline çevrildi. Toplamda 17 günlük bir dinlenme fırsatı sunacak olan sömestr tatili ile Eylül ayından beri yaptıkları çalışmaların sonuçlarını karneleri ile alacak. 15 tatil, 21 Ocak Cuma günü itibariyle başlayacak ve 6 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.

Tatil planlarını netleştirmek isteyen öğrenci ve veliler sömestr ne zaman diye araştırıyor. MEB, okulların kapanacağı tarihi yayınladıkları takvimde açıkladı. Ara yıl karnesini alarak tatile çıkmak isteyen öğrenciler, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemini de tamamlayacak.

15 tatil ne zaman başlıyor: Yarıyıl tatili 21 Ocak tarihinde başlayacak ve 6 Şubat'a kadar devam edecek. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

İkinci ara tatil ne zaman: 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan gerçekleştirilecek.

Yüz yüze eğitim kaç gün sürecek: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim sezonu ve okulların durumuna ilişkin videolu açıklamalarda bulundu. Bakan Mahmut Özer, “Okullarımızı 6 Eylül’de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açacağız” derken, sürece dair ayrıntıları açıkladı. Gelinen noktada corona virüsünün uzunca bir süre daha hayatlardan çıkmayacağının görüldüğünü bildiren Özer, şu ifadeleri kullandı:

* Dolayısıyla hepimiz, corona virüsünün risklerini göz önünde bulundurarak ve gerekli tedbirleri alarak hayatımızı idame ettirmek zorundayız. Daha önce de ifade ettiğim gibi, daha fazla okulları kapalı tutma lüksümüz bulunmamaktadır.

* Çocuklarımızın gelişimi, sağlığı ve geleceği için corona virüsüyle birlikte yaşamayı öğrenmek ve yüz yüze eğitime devam etmek zorundayız.

* Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz; inşallah, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz.

* Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek” ifadelerini kullandı.