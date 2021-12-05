Yarın ayçiçek yağına büyük zam geliyor! Listeler yayınlandı

Ayçiçek yağına pazartesi günü büyük zam geliyor. Geçen yıl 35 liraya satılan 5 litrelik yağlar bu yıl 150 liraya çıktı. Sosyal medyada yayılan listelere göre büyük zam uygulanacak.

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Ayçiçek yağı fiyatına büyük zam geliyor. Sosyal medyadaki iddialara göre pazartesi gününden itibaren 5 litrelik ayçiçek yağı 135 TL'den, 0,5 litrelik ayçiçek yağı ise 15 TL'den satılacak.

Ayçiçek yağına her gün gelen zamlar vatandaşın en temel gıda ürünlerine bile ulaşamaz hale getirdi. Vatandaşlar ucuza ayçiçek yağı bulmaya çalışırken, BİM başta olmak üzere zincir marketler sıvı yağ fiyatlarına zam üstüne zam yaptı.

Zincir marketlerde Nisan 2020'de 35 TL'den satılan 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatı gelen son zamlarla birlikte 89.90'a çıktı. Ayçiçek yağı fiyatının 140 TL'yi bulduğu etiketler sosyal medyada viral olarak dolaşırken, ayçiçek yağı fiyatlarına ilişkin yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal medyada pazartesiden itibaren geçerli olacak ayçiçek yağı fiyat listesini paylaşıldı.

Paylaşılan listeye göre Kırklareli'nde üretim yapan ve Türkiye'nin dört bir yanında satılan Yeni Bahar marka ayçiçek yağının 5 litrelik fiyatı 130 TL'yi geçiyor.

Ayçiçek yağına zam geldikçe alım gücü düşük olan vatandaşlar çareyi litreyi düşürmekte bulurken, listede dikkat çeken ise 0,5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı oldu. Listeye göre 0,5 litrelik ayçiçek yağı 1 litrelik ayçiçek yağı fiyatına dayandı. Listeye göre 0,5 litrelik Yeni Bahar marka ayçiçek yağı pazartesi gününden itibaren 15 TL'den satılacak.

Pazartesi gününden itibaren ayçiçek yağının 1 litresi 27 TL, 2 litresi 53 TL, 3 litresi 80 TL, 4 litresi 104 TL, 4,5 litresi ise 128 TL'den satılacak.