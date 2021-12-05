BIST 1.910
DOLAR 13,72
EURO 15,54
ALTIN 786,53
HABER /  GÜNCEL

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden seçildi

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden seçildi

Süper Lig’de liderlik koltuğunda yer alan Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkanlığa seçildi. Trabzonspor'da gerçekleştirilen 78. Olağan Genel Kurulu'nda Ağaoğlu, seçime tek aday olarak girdi.

Abone ol

Trabzonspor ’da 78’inci Olağan Genel Kurulu’nun ikinci gününde oy verme işlemleri başladı. Bordo mavili camia tarihinin 47. Yönetim Kurulu’nu seçmek adına sandık başına gitti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da 'hayırlı olsun'dilekleriyle oyunu kullandı.

Hayri Gür Spor Salonu'nda saat 09.00'da başlayan kongrede, bordo-mavili kulübün 54 yıllık tarihindeki 47. Yönetim Kurulu seçilerek 3 yıl süreyle göreve getirildi

78’inci Genel Kurul’un ikinci gününde sandık başına giden Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 4 nolu sandıkta oy kullandı.

Ağaoğlu’nun tek listeyle gireceği seçimlerde yeni yönetim kurulunda bulunan isimler ise şu şekilde oldu:

Asil: Ahmet Ağaoğlu, Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Kibar Yaşar Güven, Serdar Ekrem Şirin, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacı Haliloğlu, Şemsettin Hancı

Yedek: Lokman Sadıklar, Ertuğ Özarman, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Rauf Öztel, İbrahim Tüfekçi, İbrahim Aydın

ÖNCEKİ HABERLER
Milli piyango bileti online yarım bilet fiyatı ne kadar 2022?
Milli piyango bileti online yarım bilet fiyatı ne kadar 2022?
Mehmet Muş: Cumhuriyet tarihinin en yükseği
Mehmet Muş: Cumhuriyet tarihinin en yükseği
Milli piyango çeyrek bilet kaç para 2022 MP biletleri fiyatı
Milli piyango çeyrek bilet kaç para 2022 MP biletleri fiyatı
Sözcü yazarı Saygı Öztürk: Yeni bir parti daha yolda
Sözcü yazarı Saygı Öztürk: Yeni bir parti daha yolda
Fransa'da merkez sağ partinin cumhurbaşkanı adayı Valerie Pecresse oldu
Fransa'da merkez sağ partinin cumhurbaşkanı adayı Valerie Pecresse oldu
Türk halkı ülke gelirinin zenginlerine gittiğini düşünüyor OECD raporuna yansıdı
Türk halkı ülke gelirinin zenginlerine gittiğini düşünüyor OECD raporuna yansıdı
Şenay Gürler kaç yaşında Semih Saygıner ile evli mi?
Şenay Gürler kaç yaşında Semih Saygıner ile evli mi?
Ekmeğe hem zam hem sahtecilik! Vatandaş isyan etti
Ekmeğe hem zam hem sahtecilik! Vatandaş isyan etti
Yolcuya "gel sen sür" diyen taksi sürücüsüne bin 339 lira para cezası
Yolcuya "gel sen sür" diyen taksi sürücüsüne bin 339 lira para cezası
Büyükçekmece Gölü kenarında kadın cesedi bulundu baba gözyaşlarına boğuldu
Büyükçekmece Gölü kenarında kadın cesedi bulundu baba gözyaşlarına boğuldu