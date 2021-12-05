Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden seçildi

Süper Lig’de liderlik koltuğunda yer alan Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkanlığa seçildi. Trabzonspor'da gerçekleştirilen 78. Olağan Genel Kurulu'nda Ağaoğlu, seçime tek aday olarak girdi.Abone ol
Trabzonspor ’da 78’inci Olağan Genel Kurulu’nun ikinci gününde oy verme işlemleri başladı. Bordo mavili camia tarihinin 47. Yönetim Kurulu’nu seçmek adına sandık başına gitti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da 'hayırlı olsun'dilekleriyle oyunu kullandı.
Hayri Gür Spor Salonu'nda saat 09.00'da başlayan kongrede, bordo-mavili kulübün 54 yıllık tarihindeki 47. Yönetim Kurulu seçilerek 3 yıl süreyle göreve getirildi
78’inci Genel Kurul’un ikinci gününde sandık başına giden Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 4 nolu sandıkta oy kullandı.
Ağaoğlu’nun tek listeyle gireceği seçimlerde yeni yönetim kurulunda bulunan isimler ise şu şekilde oldu:
Asil: Ahmet Ağaoğlu, Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Kibar Yaşar Güven, Serdar Ekrem Şirin, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacı Haliloğlu, Şemsettin Hancı
Yedek: Lokman Sadıklar, Ertuğ Özarman, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Rauf Öztel, İbrahim Tüfekçi, İbrahim Aydın