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Şenay Gürler kaç yaşında Semih Saygıner ile evli mi?

Şenay Gürler kaç yaşında Semih Saygıner ile evli mi?

Semih Saygıner, bilardo alanında dünya şampiyonu oldu. Bu büyük başarının ardından Şenay Gürler, Semih Saygıner'i tebrik etti Canım şampiyonum notuyl a paylaşım yapan Şenay Gürler merak konusu oldu. Şenay Gürler 55 yaşında ve Duygu adında bir kızı var. Peki uzun yıllar birlikte olan Şenay Gürler ve Semih Saygıner evli mi?

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Semih Saygıner, 17 yıl sonra dünya şampiyonu oldu. Mısır'da düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda rakibi Hollandalı Dick Jaspers'i yenen Semih Saygıner, 7. kez dünya şampiyonu olmayı başardı. Uzun yıllar birlilkte olduğu Şenay Gürler ise sosyal medya hesabından Saygıner'i kutladı. Canım şampiyonum notuyla paylaşım yapan Şenay Gürler, merak konusu oldu. Peki Şenay Gürler evli mi, Semih Saygıner ile evlendi mi? 

Şenay Gürler kimdir?

Şenay Gürler, 28 Haziran 1966 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü'nden mezundur. Öğrencilik döneminde İzmir Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk, TRT'de ise seslendirme yapmıştır.

Avrupa Yakası dizisindeki oynadığı Fatoş karakteri ile geniş kitlelerce tanınan Şenay Gürler; Mucize, İlk Aşk, Çinliler Geliyor, Korkuyorum Anne, Döngel Karhanesi, Kaçak Gelinler, Görüş Günü Kadınları, Kolej Günlüğü, Hayat Devam Ediyor, Küçük Sırlar, Çemberin Dışında, Yeni Baştan, Acemi Cadı, Biz Size Aşık Olduk, Şansa Bak, Eyvah Kızım Büyüdü, Kara Melek, İkinci Bahar, Çılgın Bediş, Sahte Dünyalar, Kaygısızlar ve Kış Güneşi gibi yapımlarda rol almıştır.

Şenay Gürler son olarak, Mucize 2: Aşk adlı sinema filminde Cemile karakterine hayat vermişti. Şenay Gürler, 1.58 metre boyunda, 55 kilo ve Yengeç burcudur.

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