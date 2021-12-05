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Şair ve yazar Mustafa Yazgan vefat etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şair ve yazar Mustafa Yazgan vefat etti

Şair, yazar ve ressam Mustafa Yazgan, 81 yaşında hayatını kaybetti.

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İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Yazgan'ın vefatını, "Biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Yunus gönüllü abimiz, yazar Mustafa Yazgan da bu dünyaya veda etti. Heyecanı, konferansları, hitabeti ve yazdıklarıyla geride güzel hatıralar bıraktı. Ruhu şad, makamı ali olsun." ifadeleriyle duyurdu.

Yazar Vedat Sağlam da sosyal medya hesabından, "Bir güzel insan, bir dava adamı daha Hakk'a yürüdü. Üstat Necip Fazıl'ın zaman zaman kendi yerine konuşmacı olarak gönderdiği ve bu vesileyle ülkemizde dolaşmadık şehir ve kasaba bırakmayan yazar Mustafa Yazgan vefat etmiştir." ifadelerini kullandı.

Yazar Erol Erdoğan ise "Kalemi velud, gönlü latif, dili keskin, gayreti coşkun bir büyüğümüzdü. Mustafa Yazgan ağabeye Allah'tan rahmet dilerim." değerlendirmesini yaptı.

Yazgan'ın cenazesi bugün Kocaeli Karamürsel Mürselpaşa Camisi'nden kaldırılacak.

Gaziantep'te 16 Kasım 1940'da dünyaya gelen Yazgan, Gaziantep Dayı Ahmet Ağa İlkokulu (1951), Gaziantep Erkek Ortaokulu (1955) ve Gaziantep Lisesini (1958) bitirdi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari Şubesinden mezun (1963) olan Yazgan, doktora çalışmasını aynı fakültede yaptı.

Yazgan, ayrıca Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde asistan (1963-1966), Diyanet İşleri Başkanlığında özel kalem müdürlüğü ve Batı dilleri çevirmenliği (1966-1967), Milli Prodüktivite Merkezinde uzmanlık (1967-1968), Türk Taşıt İşverenleri Sendikasında uzmanlık (1968-1969), Şanlıurfa Ortaokulunda İngilizce öğretmenliği (1970-1971) görevlerinde bulundu.

Bu arada bir süre yayıncılık (1971-1976), ardından Sanayi Bakanlığında ile Kültür ve Turizm Bakanlığında müşavirlik (1977-1980) yaptıktan sonra yeniden yayıncılığa dönen Yazgan, 12 Eylül 1980 askeri yönetimince tutuklanarak Ordu Dil Okulu ile Mamak Askeri Ceza evinde 9 buçuk ay hapis yattı.

Yazgan, 1982 yılında Ankara'dan ayrılarak Kocaeli'ne yerleşti. Milli Selamet Partisi son genel kurulunda MKYK üyeliğine seçilen Yazgan, daha sonra politikadan çekildi ve tüm zamanını yazı ve yayın faaliyetlerine ayırdı.

Necip Fazıl Kısakürek'in öğrencilerinden olan Yazgan, İslamcı Dergiler Projesi'nde de yer almıştı.

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