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Ev sahiplerinden şimdi de ara zam oyunu! Hukukçular uyarıyor

Ev sahiplerinden şimdi de ara zam oyunu! Hukukçular uyarıyor

Enflasyonda artış ev sahiplerini cesaretlendirdi ve zam dönemini beklemeden ara zam istemeye başladılar. Hukukçular kiracıları uyarıyor.

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Yılda bir kere zam yapılabildiği halde ‘ara zam’ isteyenler, ya da ‘yasal oranın üzerinde kira artışı’ yapanlar arttı. Eğer kiracı 5 yılı geçtiyse, bu defa ‘Kiran bölge ortalamasının altında kaldı, kira tespit davası açarım’ tehdidi ile karşılaşıyor. Hukukçular, “Zam kontrat yenileme tarihinde yılda bir kez olur. Artışlarda üst sınır ise TÜFE’nin 12 ay ortalaması. Kira tespit davalarında da ev sahibinin talebi aynen geçerli olmaz, kiracılar korunur.” uyarısını yaptı. 

Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre, avukat Hikmet Güngör, “Yapılacak zam oranı da TÜFE’nin 12 aylık ortalamasını geçemez. Mesela bu ay TÜİK tarafından açıklanan rakam yüzde 17.71. Ev sahibi çıkıp yüzde 30-40 istiyorum diyemez” dedi.

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