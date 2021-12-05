Asgari ücret ne kadar olacak? Erdoğan kesin kararlı deniliyor AK Parti kulislerinde konuşuluyor

Asgari ücret ne kadar olacak tartışması sürerken döviz kuru artışları sonrası AK Parti kulislerinde “Asgari ücret net 4 bin TL’nin üzerinde olacak" iddiası ortaya atıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de 'asgari ücret' hakkındaki açıklamasından önce “asgari ücretin 3 bin 500-3 bin 700 TL civarında olacağı" konuşulurken, Erdoğan'ın açıklamalarının ardından AK Parti kulislerinde bu kez “Asgari ücret net 4 bin TL’nin üzerinde olacak" değerlendirmeleri yapılıyor.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre, Erdoğan’ın sözleri üzerine de AK Parti kulislerinde bu kez “Asgari ücret net 4 bin TL’nin üzerinde olacak. Cumhurbaşkanımız artan döviz kurları karşısında çalışanı ezdirmeyecek. Kesin kararlı” yorumları yapılıyor.

Ancak bugün uygulanan asgari ücret brüt 3 bin 577, net 2 bin 826 TL. İşverene maliyeti ise 4 bin 203 TL. Bu rakamın 4 bin TL’nin üzerine nasıl çıkarılacağı da AK Parti kulislerinde tartışılıyor.

Erdoğan ne demişti?

Dün Siirt'te toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asgari ücreti, kayıpları telafi edecek düzeyde belirleyerek dar gelirli insanlarımızı biraz daha ferahlatacağız" ifadelerini kullandı.

Asgari ücrette ikinci toplantı 7 Aralık'ta Türk İş Genel Merkezi'nde

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Aralık4ta 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında toplandı. İkinci toplantı 7 Aralık'ta Türk-İş'te, Üçüncü toplantı ise 9 Aralık'ta TİSK'te olacak.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.