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İran'dan patlama açıklaması! Gerçek ortaya çıktı

İran'dan patlama açıklaması! Gerçek ortaya çıktı

İran'ın Natanz Hava Savunma Sistemi Komutanlığı tarafından nükleer tesis yakınlarındaki patlama sesine ilişkin açıklama yapıldı.

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İran'ın Natanz Hava Savunma Sistemi Komutanlığı tarafından nükleer tesis yakınlarındaki patlama sesine ilişkin yapılan açıklamada, “Tesis yakınlarında duyulan patlama sesi olası bir saldırıya hızlı tepki verilmesini test etmek amacıyla füze denemesinden kaynaklandı” denildi.

İran’ın İsfahan kentinde bulunan Natanz Nükleer Tesisi yakınlarında patlama sesi duyulduğu ifade edilmiş, bazı kaynaklar patlamanın bir saldırı nedeniyle meydana geldiğini iddia etmişti. Duyulan patlama sesine ilişkin Natanz Hava Savunma Sistemi Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Natanz Nükleer Tesisi’ne yönelik olası bir saldırıya karşı hava savunma tatbikatı yapıldığı belirtilerek, “Tesis yakınlarında duyulan patlama sesi olası bir saldırıya hızlı tepki verilmesini test etmek amacıyla füze denemesinden kaynaklandı” ifadelerine yer verildi.

İran Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Emir Taki Hani ise devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, hava savunma sisteminin test edildiğini belirterek, “Olası bir saldırıya karşı hava savunma sistemimizi test ettik. Natanz etrafında konuşlu hava savunma sistemlerinin savunma değerlendirmesini yapmak için bu tatbikatı gerçekleştirdik. Hiç bir endişeye gerek yok” dedi.

İsrail, Natanz Nükleer Tesisi'ni hedef almıştı

Tahran yönetimi 2020 yılının temmuz ayında Natanz Nükleer Tesisi’nde yangın çıktığını duyurmuş ve çıkan yangına İsrail sabotajının neden olduğunu açıklamıştı. Geçtiğimiz nisan ayında ise tesise saldırı girişimi olmuştu.

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