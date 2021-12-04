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Bozkurt'taki selde kaybolan kişinin cansız bedeni 115 gün sonra Sinop'ta bulundu

Bozkurt'taki selde kaybolan kişinin cansız bedeni 115 gün sonra Sinop'ta bulundu

Sinop'un Türkeli ilçesinde balıkçılar tarafından sahilde bulunan cesedin adli tıp incelemesinde Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde kaybolan Orhan Kalabalık'a ait olduğu ortaya çıktı.

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2 gün önce Türkeli'nin Güzelkent köyü sahilinde karaya vuran ceset, DNA incelemesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Acı haber 115 gün sonra geldi
Araştırmalar neticesinde cesedin Bozkurt'ta 11 Ağustos'taki sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nda ikamet eden ve o günden bu yana kayıp olarak aranan 39 yaşındaki Orhan Kalabalık'a ait olduğu tespit edildi. Cesedin kimlik tespitinin yapılmasıyla Bozkurt'ta selde kaybolanların sayısı 7'ye düştü.

Selin yıktığı apartman bir aileye mezar olmuştu
Orhan Kalabalık ile eşi Server, oğlu Arda ve Yusuf'la birlikte selde yıkılan Ölçer Apartmanı'nda yaşıyordu. Sele ikamet ettikleri binada yakalanan Kalabalık ailesinden anne Server ve oğlu Arda'nın cansız bedeni ekiplerin çalışmasının ardından bulunmuş, baba Orhan Kabalık ile oğlu Yusuf'un bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

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