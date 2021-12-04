Galatasaray, Altay ile 2-2 berabere kaldı

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Altay'la 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar galibiyet hasretini 4 maça çıkarırken, lider Trabzonspor'un da 16 puan gerisine düştü.

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Galatasaray, Süper Lig'deki kötü seriye yine son veremedi. Nef Stadı'nda Altay'la karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, İzmir ekibiyle 2-2 berabere kaldı.

Son dakikalar nefes kesti

Karşılaşmaya çok etkili başlayan Galatasaray mücadelenin ilk dakikalarında girdiği sayısız gol fırsatından yararlanamadı. Hızlı hücumlarla gol arayan İzmir ekibi, 17. dakikada Pinares'le öne geçti. 34. dakikada Halil Dervişoğlu'yla beraberliği yakalayan Galatasaray, rakip kalede baskısını iyice artırdı. Son dakikaları nefes kesen maçta 80. dakikada Diagne'nin golüne, Altay'da Bamba 86. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak cevap verdi ve maç 2-2 sona erdi.

Galatasaray'ın puanı 23 oldu

Ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan ve lider Trabzonspor'un 16 puan gerisine düşen Galatasaray, puanını 23'e yükseltti. Ligde galibiyet hasret bir diğer takım olan Altay ise 8 maça çıkan hasretine karşın Altay puanını 18 yaptı.

Galatasaray, gelecek hafta Sivasspor'a konuk olacak. Altay ise sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.