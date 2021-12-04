İntizar kaç yaşında aslen nereli İntizar Arslan hayatı ve ailesi

Fantezi müziğin güçlü seslerinden biri olan İntizar bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programının konuğu olacak. Hayatı ile hep merak konusu olan İntizar'ın soyadı Arslandır. İntizar aslen Tunceli doğumlu ve 46 yaşındadır. Daha önce hiç evlilik yapmayan İntizar'ın çocuğu yoktur. Bir dönem intizar eşcinsel iddiaları gündeme gelmişti. İşte şarkıcı İntizar'ın hayatı...

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Güçlü sesi ve yorumu ile fantezi müziğin önde gelen isimlerinden biri olan şarkıcı İntizar, bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programının konuğu olacak. Şarkıları ile hayran kitlesini her geçen gün arttıran İntizar'ın özel hayatı da merak edilen konular arasında. Sibel Can'ın konserinde keşfedilen İntizar'ın soyadı Arslan, aslen Tunceli doğumlu ve 46 yaşında. Bir dönem eşcinsel iddiaları ile sık sık gündeme gelen İntizar hiç evlenmedi, çocuğu da yoktur.

İntizar ne demek: 'Birinin gelmesini, bir şeyin olmasını bekleme ya da gözleme' biçiminde ele alınmaktadır.

İntizar kimdir: Ünlü türkücü intizar, asker bir babanın kızı olarak 1974 yılında Tunceli’de dünyaya gelmiştir. Babasının asker olmasından dolayı sürekli yer değiştiren aile, önce Manisa daha sonra İzmir’de ikamet etmiş ve yıllardır da İzmir’de yaşamaktadır.

Sibel Can'ın konserinde keşfedildi: Okulda arkadaşları ve öğretmenleri ve komşuları tarafından sesi çok beğenilen sanatçı, Sibel Can’ın konserinde keşfedilmesinin ardından müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmış ve hızla ilerlemiştir.

16 yaşından beri beste yapan intizar, okul parasını çıkarmak için şarkı söylerken bir gün Sibel Can’ın konserine arkadaşlarının zorlamasıyla götürülür. Konserdeki performansı ferdi Tayfur’un dikkatini çeker ve sanatçıya profesyonel olarak şarkı söyleme imkânı verir.

Ağrı Eğitim Fakültesi / Edebiyat Öğretmenliği bölümü mezunu olan sanatçı aynı zamanda şarkıcı Yıldız Tilbe'nin de kuzenidir.

Eşcinsel iddiaları: Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi mezunu intizar, gitar ve saz çalmaktadır. Keşfedildiği andan itibaren 6 albüm yapan sanatçı, çoğu albümündeki parçaları kendisi bestelemiştir. Sanatçının gelincik, gece nemi, aldanırım gibi albümleri vardır. Ihlamurlar altında isimli son albümündeki 9 parça ünlü türkücüye aittir. Sanatçı 2013 yılında Erol Köse’nin “ intizar eşcinsel” iddiaları sebebiyle oldukça zor zamanlar yaşamıştır. Bu iddialar sebebiyle ikili uzun süre medyayı meşgul etmişti.