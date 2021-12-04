Aşı sertifikası alabilmek için yaptı! İtalya'da sahte kolla aşıdan kaçmaya çalıştı

İTALYA'da bir adam aşı sertifikası alabilmek için "sahte kolla" aşı yaptırmaya gitti. Silikon kolu fark eden hemşire durumu yetkililere bildirdi.

Abone ol

İtalya'nın Biella kasabasında 50'li yaşlarındaki adam, gerçek kolunu kaplayan silikon bir kalıpla aşı merkezine gitti. Aşıyı yapacak olan hemşire, adamın ten rengiyle kolunun uyumsuz olduğunu fark etti.

Hemşire, kolda damar izi de göremeyince şüphelenerek adamdan gömleğini tamamen çıkarmasını istedi. Bir süre direnen ve hemşireyi aşıyı yapmaya ikna etmeye çalışan adamın, silikondan yapılma sahte bir kolla aşı yaptırmaya gittiği ortaya çıktı.

Hemşireyi ikna etmeye çalıştı

Hemşire yerel basına, kolunu sıvadığında cildinin "kauçuk ve soğuk" olduğunu ve pigmentin "çok hafif" olduğunu söyledi.

BBC'nin La Repubblica'dan derlediği habere göre adam fark edildikten sonra hemşireyi göz yumması için ikna etmeye çalıştı. Ancak dolandırıcılıktan polise ihbar edildi.

Bölgesel hükümetin başkanı Alberto Cirio da olayı "bu kadar vahim bir durum olmasaydı gülünçlük sınırında olacak bir vaka" diye niteledi.