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Çok tartışılmıştı! Taksilerde kamera zorunluluğu ertelendi

Çok tartışılmıştı! Taksilerde kamera zorunluluğu ertelendi

Taksi ve diğer toplu taşıma araçlarında kamera zorunluluğu getiren düzenlemenin 2023'e ertelendiği bildirildi.

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Taksilerde kamera zorunluluğu 2023'e ertelendi. Açıklama, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın'dan geldi.

NTV'de yer alan habere göre açıklamada, "Şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan taksi, minibüs ve otobüs cinsi taşıtlarda kayıt yapabilen ön ve iç kamera ile kayıt cihazının bulundurulması ve aktif halde tutulması zorunluluğu 2022 yılının Aralık ayı sonuna kadar ertelendi" denildi.

Taksilerde kamera zorunluluğu özel hayatın gizliliği ilkesini ihlal etmesi nedeniyle yoğun eleştirilere uğramıştı.

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