'Milletin Sesi' mitinginde önemli mesajlar! Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK'e sert tepki

MERSİN'de düzenlenen 'Milletin Sesi' mitinginde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, açıklanan enflasyon rakamları nedeniyle TÜİK'i eleştirdi. TÜİK binasına alınmamasına da tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Sizin duvarlarınız bize vız gelir" diye konuştu.

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TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen TÜİK'e gitti. Kılıçdaroğlu'nun gittiği TÜİK kapılarını açmadı.

Bugün Mersin'de halka buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşananlara tepki gösterdi. TÜİK'e milyonlarca kişinin hakkını korumak için gittiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Oradakilere soracaktım siz hangi araştırmaları yaparak bu rakamları buldunuz diye. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez milletvekilleri bir yere giderken önümüze duvar ördüler. Sizin duvarlarınız bize vız gelir. Sanıyorlar ki o duvarı aşmayacağız. " ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Sizin duvarlarınız bize vız gelir"

Dün saat 11.00'de TÜİK'e gittim. Enflasyon açıkladılar. Yıllık 21.31. Allah aşkına şu noktaya geldim. Bunlar devletin memuru mu sarayın memuru mu? Talimat gelmiş indireceksiniz. Neden gittim. TÜİK rakamları üzerinden emekli, memur aylığını belirliyorlar. Milyonlarca kişinin aylığını düşük rakamdan belirlemeye çalışıyorlar.

"Devletin memuru değillerdir"

Hocalar eli kalem tutanlar talimat almayanlar doğru rakamları söylüyorlar. Ben TÜİK'e sizin hakkınızı korumak için gittim. Oradakilere soracaktım siz hangi araştırmaları yaparak bu rakamları buldunuz diye. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez milletvekilleri bir yere giderken önümüze duvar ördüler. Sizin duvarlarınız bize vız gelir. Sanıyorlar ki o duvarı aşmayacağız. Net söylüyorum sizin duvarlarınız vız gelir bize. Hepsini halledeceğim. Vesayetin ne olduğunu dün herkes gördü. Sarayın emrine giren ve talimatla iş yapanlar devletin memuru değillerdir.

"Esnaf bakanlığı kuracağız"

İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş esnaf bakanlığını kurmak olacak. Halk Bankasını esnaf bankası yapacağız. Ciddi ciddi çalışacağız. Esnaf nereden ne kadar ucuz kredi aldığını göstereceğiz. Siyaseti kirlilikten arındıracağım. Hiçbir rüşvetçiyi, yolsuzluk yapanı devlet kadroları içinde barındırmayacağım. Harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz. Yine söz veriyorum 84 milyonu Londra'daki tefecilere mahkum ettiler. Üreten, alın teri döken herkesin hakkını koruyacağım. Umut meydanından söz veriyorum bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Yoksulluğu tarihe gömeceğiz. Yine umut meydanından söz veriyorum milyonlarca gencimiz işsizken, 4 yerden,5 yerden maaş alan düzeni bitireceğim.

"1 yıl içinde sorun kalmayacak"

Gençlerimiz umudumuz olan gençler KPSS sınavından 80-85-90 puan alıyorlar ama sözlüde eleniyorlar. Bu düzeni değiştirmek Kemal kardeşinizin boynunun borcudur. 20 yıldır iktidardalar. Yurt sorununu çözemediler. 1 yıl içinde Türkiye'de yurt sorunu kalmayacak. Atama bekleyen öğretmenler, engelliler, kadro açığı olan sağlık çalışanları, EYT'liler merak etmeyin para ile pulla işimiz yok bizim işimiz vatandaşın mutfağı ile, vatandaşın huzuru. Beraber yapacağız.

"Dönem çekişme dönemi değil"

MHP'ye oy veren AK Parti'ye oy veren kardeşlerimize seslenmek istiyorum dönem kavga dönemi değil, çekişme dönemi değil birleşme, beraber olma dönemidir. Sorun memleket, millet, bayrak sorunudur. Birlikte olmak zorundayız. Biz sosyal demokratız. Bizler kimsenin inancını, yaşam tarzını, kimliğini siyasete malzeme etmeyiz.

"İktidar olduğumuzda..."

Kutuplaşmaktan yana değiliz. Kucaklaşmadan yanayız. Birlik olmaktan yanayız. Türkiye'nin geleceği, kalkınması, güçlü devlet olarak kimseye boğun eğmeden yürüyebilmesinin yolu beraber olmaktır, birlikte olmaktır ve saraydan kaçınmaktır. İktidar olduğumuzda Suriye, Mısır, İsrail, Libra ile barışacağız. Sanayici rahatlıkla üretim yapacak ve önünü görecek. 6 ay içinde Türkiye'nin nasıl rahatladığını göreceksiniz.