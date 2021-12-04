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Ordu'dan çaldıkları otomobille İstanbul'a gelen 3 küçük çocuk yakalandı

ORDU’da yaşları 15'ten küçük 3 çocuk girdikleri oto galeriden otomobil çalıp, o otomobille 900 kilometreden fazla yol katederek İstanbul'a geldiler. Günlerdir çalıntı arabayla gezen 3 çocuk bugün yakalandı. Çocukların suç dosya kabarık çıktı.

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Ordu'da, oto galeriden otomobil çalan 3 çocuk yakalandı. Yaşları 15, 13 ve 12 olan 3 çocuk, 28 Kasım'ta galeriden anahtarlarını aldıkları otomobili çaldı.

Olaydan sonra bir daha haber alınamayan çocuklar için aileleri kayıp başvurusu, galeri sahibi ise hırsızlık başvurusu yaptı.

Polis, plakasından en son İstanbul'da olduğu tespit edilen otomobildeki 3 çocuğu yakaladı.

Suç makinası çıktılar

15 yaşındaki çocuğun 8 suç kaydı, 12 yaşındaki çocuğun 21 suç kaydı, 13 yaşındaki çocuğun ise 68 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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