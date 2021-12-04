Arabayı sattığı adam altınları bozdurup geliyorum dedi ve yok oldu! 9 yıldır parasını arıyor

İSTANBULda 9 yıl önce aracını satmak için anlaştığı şahsa parasını teslim almadan noter satışını gerçekleştirdi. Aracı alan kişi 'evden altınları alıp geleyim' diyerek araca binip gitti bin daha da gelmedi. Dolandırıldığını belirten Mustafa Keskin, 9 yıldır mahkeme kapılarını aşındırıyor.

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Aracın parasını almadan noter satışı yaptıklarını ve aracını alan Ahmet G’nin aracın parasını ödemek için altın bozdurma bahanesiyle aracını alarak bir daha da geri getirmediğini belirten Mustafa Keskin, mağduriyet yaşadığını belirterek mahkemenin 9 yıldır sonuçlanmadığını söyledi.

Kendisini dolandıran kişinin seri dolandırıcı olduğunu sonradan öğrendiğini belirten Keskin, başkalarının da aynı akıbeti yaşamamasını için yetkililerin gerekeni yapmasını istedi. Konuyla ilgili olarak 2013 yılında şüpheli Ahmet G, hakkında İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede “dolandırıcılık” suçundan dava açılırken, 9 yıldır görülen davada sonuç çıkmadı.

Noterde satış yapıldı avden altınları almaya gitti ve...

Şüpheli Ahmet G, mahkemedeki ifadesinde Mustafa Keskin’i tanımadığını olayla ilgisinin bulunmadığını belirtirken, müşteki Mustafa Keskin, suç tarihinde şüpheli Ahmet G’yi ve yanında ismini bilmediği şahsın yeğeni olduğunu ve aracın satışıyla ilgili Gaziosmanpaşa 10. Noterinde sözleşme yaptıklarını, Ahmet G’nin evinden altınları alıp bozdurmak için aracını alarak bir daha dönmemek üzere kayıplara karıştığını söyledi.

Noter kapanmasın diye önce satışı yaptık...

Ahmet G’inin aracın parasını ödemek için altın bozdurma bahanesiyle aracını aldığını anlatan Keskin yaşadıklarını şöyle özetledi: “2012 yılında sıkışıklıktan dolayı aracımı satmaya karar verdim. Günlerden Cuma günü Ahmet isimli şahıs bana ulaşarak gün içinde görüştük pazarlığımızı yaptık. Akşam saatlerinde İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde buluştuk. Noterin kapanma saati yaklaştığı için biraz acele ettik. Nakit paramı almadan noterde satışı gerçekleştirdik."

Beni 10-15 dakika arabayla dolaştırıp...

"Çıkışta bana altın bozduracağını, altınları bozdurmadığı için nakti olmadığını, altınları bozdurup geleceğini söyledi. Yanında bir kişi daha vardı. İki kişi idiler ben de kendilerine güvendim, tamam dedim. Yola çıktık beni 10-15 dakika dolaştırdılar daha sonra bir kafede yanında bana yeğeni olarak tanıttığı kişiyle beklemeye bıraktı. Bu süre içinde aracı alıp gitti."

Yanıma bıraktığı kişi de kaçıp gitti

"10-15 dakika sonra tekrar aradı. Şu kadar eksik var v.s beni oyalamaya devam etti. Bir süre sonra da yanında da bekleyen kişi beni bırakıp kaçtı. Sonra Ahmet isimli şahsı aracımı alan kişiyi aradım parayı alamadık. Daha sonra arkadaşım gitti buldu. Ona 'Satışı yaptık artık bir şey iddia edemezsin' dedi. Sonra iletişime geçemedik."



9 yıldır mahkemeden sonuç alamadık

"O günü karakola giderek kendisinden şikayetçi olarak ifademi verdim. 2013 yılında dava açıldı. Daha sonra öğrendiğimize göre Ahmet bey seri dolandırıcı çıkıyor. 9 yıl geçmesine rağmen bir sonuç alamadık. Ben adalet istiyorum. Mahkeme yüzleştirme istiyor. Bu şahıs yakalanıp serbest bırakılıyor. Noterde görüntülerimiz var. 'Mustafa Keskin’i tanımıyorum' diyor, beni tanımıyorsan benimle alış veriş yapıyorsun imzan var kimliğin belli.”

10 bin TL'ye anlaşmıştık....

Davanın 9 yıldır sürdüğünü kaydeden Keskin, “Mahkemece 9 yıldır hiç somut adım atılmadı. Sürekli mahkeme erteleniyor, 9 yıldır sürüyor. Şu ana kadar 16-17 celse gerçekleşti dava bir türlü sonuçlanamıyor. Mağdurum, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Bu konuda bir ben değilim en azından bu kişinin daha fazla kişileri dolandırmasına devletimiz izin vermesin. Aracımın değeri o zaman 10 bin TL idi. 10 bin TL karşılığında anlaştık aracı noterde teslim ettim paramı alamadım” diye konuştu.