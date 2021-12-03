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Terör örgütü PKK destekçileri Hollanda'da bina bastı 50 gözaltı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Terör örgütü PKK destekçileri Hollanda'da bina bastı 50 gözaltı

HOLLANDA'nın Lahey kentinde bulunan Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütünün (OPCW) binası terör örgütü PKK yandaşları tarafından basılmasının ardından polis, terör örgütü destekçisi 50 kişiyi gözaltına aldı.

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HOLLANDA'nın Lahey kentinde yer alan Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütünün (OPCW) binası terör örgütü PKK yandaşları tarafından basıldı.

Binanın içine giren terör destekçileri ellerinde terör örgütünü simgeleyen bez parçaları taşırken sık sık terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attı.

Polisin müdahalesi sonrası açıklama yapan Lahey Polis Sözcüsü Dick Goijert, 50 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

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