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IMF'den sürpriz Türkiye değerlendirmesi! Enflasyon uyarısı yapıldı

IMF'den sürpriz Türkiye değerlendirmesi! Enflasyon uyarısı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 3 yılın zirvesine çıkan enflasyonun ardından IMF'den sürpriz Türkiye değerlendirmesi geldi.

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TÜİK, asgari ücretliler, emekli ve memurların maaş zamlarına doğrudan etki edecek enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasım ayında TÜFE yüzde 3,51 artarken yıllık enflasyon yüzde 21,31'e ve on iki aylık ortalamalara göre %17,71 artış gerçekleşti. Böylece yıllık tüketici enflasyonunda Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviye kaydedildi. Bu rakamların ardından 3 yılın zirvesine çıkan enflasyonla ilgili Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) sürpriz bir değerlendirme geldi.

"Para politikasının gevşetilmesi enflasyon beklentileri bozabilir"
Dünya'nın haberine göre IMF'den yapılan açıklamada, " Türkiye'de artan enflasyona rağmen para politikasının gevşetilmesi, enflasyon beklentilerini daha da bozma riski oluşturmasını bekliyoruz" ifadesi kullanıldı. IMF açıklamasında ayrıca, eğer enflasyon baskısı artarsa diğer ülkelerin beklenenden daha kısa sürede para politikasını sıkılaştırmaya ihtiyaç duyabileceğinin altı çizildi.

1 haftada dolara 2 defa müdahale edildi
Öte yandan döviz kurundaki yukarı yönlü sert hareketler sonrası Merkez Bankası dövize doğrudan müdahale etme kararı aldı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

Merkez Bankası en son doğrudan satım yönünde müdahaleyi 1 Aralık Çarşamba günü yapmıştı. Güne 13,60'lı seviyelerden başlayan dolar, enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yükselişe geçerek 13,80'li seviyelere kadar yükselmişti. 13,95 liralık tarihi zirvesine yaklaşmasının ardından Merkez Bankası'ndan dövize gelen müdahalenin ardından dolar 13,50 seviyesinin altına geriledi. Ancak dolar kuru daha sonra 13,75 seviyelerine yükseldi.

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