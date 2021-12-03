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İzmir'de İYİ Parti'den istifa eden 14 kişi MHP'ye katıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de İYİ Parti'den istifa eden 14 kişi MHP'ye katıldı

İZMİR'de İYİ Parti'den istifa eden 14 kişi Milliyetçi Hareket Partisine (MHP) üye oldu.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) binasındaki törende yeni üyelere rozetlerini MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin taktı.

Şahin, Türkiye'nin çok zor bir döneme girdiğini, ufak tefek fikir ayrılıklarının ülkenin geleceğinden önemli olamayacağını belirtti.

Türkiye'nin emperyalist güçlerin oyununu bozduğunu ifade eden Şahin, "Türkiye 100 yıl önceki, 70 yıl önceki, 40 yıl önceki Türkiye değil. Kendi topunu, tüfeğini yapan; artık 5'inci nesil savaş uçağını yapan bir Türkiye var. Önümüzdeki engelleri yıkacağız" dedi.

Yeni katılımlarla güçlendiklerini kaydeden Şahin, "Allah izin verirse başarılı olacağız" diye konuştu.

Veysel Şahin, MHP'ye katılan 14 kişinin İYİ Parti Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Selçuk ve Bergama ilçe teşkilatlarından istifa ettiğini sözlerine ekledi.

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