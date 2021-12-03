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Antalya'da feci olay! 16 yaşındaki lise öğrencisi salıncaktan kafa üstü düşerek hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da feci olay! 16 yaşındaki lise öğrencisi salıncaktan kafa üstü düşerek hayatını kaybetti

ANTALYA’nın Finike ilçesinde, 16 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Görkem Özmercan, sahildeki bir kafenin bahçesinde fotoğraf çekilmek için kurulan kalp şeklindeki salıncaktan kafa üstü düşerek hayatı kaybetti.

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Finike ilçesi sahilinde bulunan özel işletmeye ait bir kafenin bahçesinde meydana geldi. Finike Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Görkem Özmercan, okul sonrası okulun hemen karşısında bulunan kafeye arkadaşlarıyla birlikte gitti.

Fotoğraf çekilmek için tasarlanan salıncaktan sallanırken bir anda kafasının üstüne düşerek ağır yaralandı. Arkadaşlarının ilk başta şaka yaptığını zanneden liseli gencin şaka yapmadığı ortaya çıkınca olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Görkem Özmercan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Talihsiz gencin cenazesi bugün Kumluca ilçesi Zeytinlik Mezarlığı'nda defin edilecek.

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