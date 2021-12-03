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Kadıköy'de kilise duvarına çıkıp erik dalı oynayanlara 1 yıl hapis istendi

KADIKÖY’de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapı duvarının üstüne çıkarak müzik eşliğinde oynayan 3 şüpheli hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede 12 Temmuz günü gece 01.30 sıralarında Kadıköy’de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin önüne otomobille şüpheliler Ozancan Yılmaz, Ömer Faruk Arman ve Yunus Emre Uzun’un geldiği anlatıldı. Şüpheli Ozancan Yılmaz’ın araçtan müzik yayını yaptığı, şüpheliler Yunus Emre Uzun ve Ömer Faruk Arman’ın da kilisenin haç işareti bulunan ön duvara çıkıp oynadıkları kaydedilen iddianamede eylemin kamuoyu nezdinde tepki topladığı ifade edildi. Şüphelilerin ifadesinde eylemleri kabul etmekle birlikte suç kastıyla hareket etmedikleri öne sürülen iddianamede, eylemlerin kamera kayıtlarıyla sabit olduğu vurgulandı. Kolluk kuvvetlerinin yaptığı inceleme ve kilise yetkilisinin beyanına göre eyleme bağlı olarak ibadethanede zarar ya da kirlenme meydana gelmediği de iddianamede belirtildi.

Barışı bozucu mahiyette

İddianamede "İbadethane duvarına çıkıp alenen müzik eşliğinde oynama biçiminde gerçekleşen ve somut delillerle sabit olan eylemin halkın bir kesiminin inandığı dini değerleri aşağılayıcı ve kamu barışını bozucu mahiyette olduğu" şeklinde değerlendirme yapıldı.

1 yıla kadar hapis istemi

İddianamede şüpheliler Ozancan Yılmaz, Ömer Faruk Arman ve Yunus Emre Uzun’un "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1'er yıla kadar hapisleri istendi. Tutuksuz şüpheliler önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

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