Ümit Özdağ'ın partisinin 2 numaralı ismi İsmail Koncuk istifa etti!

İYİ Parti'den Ümit Özdağ ile birlikte istifa edip Zafer Partisi'ni kuran Zafer partisi Genel Sekreteri ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk istifa etti. Koncuk, partideki tüm görevlerini bırakırken, Zafer Partisi üyesi olarak kaldı.

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Zafer Partisi Genel Sekreteri ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Başkanlık Divanı'ndaki görevi için genel merkeze istifa dilekçesi verdiğini söyledi. Koncuk, Genel Başkan Ümit Özdağ'dan cevap beklediğini belirtti. Koncuk, "İdeolojik bir tartışma söz konusu değil. Yönetim anlayışı bakımından farklılık olduğu ortaya çıktı" dedi.

"İsmail Kocuk doğru söylüyor" derse yola devam ederiz

Zafer Partisi'nin Türk milliyetçiliği iddiasıyla kurulduğunu belirten Koncuk, "Divanda olmamızın temel şartı, yönetim tarzında uyum olması. Parti, yönetim tarzını uyum sağlayacağı insanlarla devam ettirebilir. 'İsmail Koncuk doğru söylüyor' denirse, dolayısıyla yolumuza devam ederiz" dedi.

Herkes egosunu yenmesini bilmeli

"Genel sekreter olacağım" diye bir iddiası olmadığını belirten Koncuk şunları kaydetti: "Yola devam etmemiz için birbirimizi iyi anlamamız lazım. Takım oyunu oynamamız lazım. Ortak akılla hareket etmemiz lazım. Üç ay önce kurulmuş daha yeni bir partiyiz. İstiyorum ki bu siyasi partide, kurulduğu andan itibaren, diğer partilerdeki hatalar olmasın."

Yeni Divan açıklanır da orada olmazsam...

"İsmail Koncuk olarak hiç bir şeyi nefis davası yapmadım; bunu da yapmadım. Şu an Zafer Partisi milletvekiliyim. Yeni divan açıklanır da orada İsmail Koncuk olmazsa, Koncuk genel sekreterliği bırakmış demektir. Takım oyunu benim için önemli. - İnşallah bunu yapar ve yolumuza devam ederiz."

"Türk milliyetçiliği anlayışımızda, genel başkanımızla ayrıştığımız bir şey yok. Aklıselim kazanır inşallah. Herkes egosunu yenmelidir. 'Ben' diyerek olmaz, "Biz" dememiz lazım. Burada "Biz" diyecek bir yönetim anlayışını inşallah hakim kılarak geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyeceğiz."