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Temel Karamollaoğlu'ndan TÜİK'e tepki! 'Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız!'

Temel Karamollaoğlu'ndan TÜİK'e tepki! 'Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız!'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı enflasyon rakamlarını sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TÜİK'in açıkladığı yüzde 3.51'lik Kasım ayı enflasyonuna sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Karamollaoğlu sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

Siz kaç buyurursanız efendim...

"TÜİK bugün kendisine sorulan “Saat kaç?” sorusuna; “Siz kaç buyurursanız efendim" cevabını vermiştir. Gerçekte %60'lara yaklaşan yıllık enflasyonu %21,31 olarak açıklarken vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız!..."

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