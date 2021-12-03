Musa Orhan'a verilen ceza tepki çekti! İpek Er'e tecavüzden yargılanıyordu jandarmadan ihraç edilmişti

SİİRT'te 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan ve askerlikten atılan Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi ancak Orhan tutuklanmayacak. Batman'da tecavüze uğrayan 18 yaşındaki İpek Er intihar etmişti. Musa Orhan geçtiğimiz sene tahliye edilmiş ve bu karara pek çok isimden tepki yağmıştı.

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İpek Er’i intihara sürükleyen tecavüz faili Musa Orhan’ın yargılandığı davanın duruşması görüldü. Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi. Orhan'ın tutuklama talebi ise mahkemece reddedilerek adli kontrole çevrildi.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Orhan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nden (SEGBİS) katıldı. Sanık avukatı ile maktul İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları salonda hazır bulundu.

Musa Orhan üzgün olduğunu söyledi

Savcı önceki duruşmadaki mütalaasını tekrar etti, avukatların buna ilişkin beyanları alındı.Sanık avukatı, Musa Orhan'ın beraatini talep etti.

Musa Orhan da Er'in ölümü için üzgün olduğunu söyledi. İstinat edilen suçları reddeden Orhan, beraatini istedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, tutuklama talebini reddederek, cinsel saldırı suçundan Orhan'a 10 yıl hapis cezası verdi. Heyet, Orhan hakkında adli adli kontrol kararı ile yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini de açıkladı.

Tutuklanmayacak Altıncı duruşması görülen davada Musa Orhan’a indirimli 10 yıl ceza verildi. Ardından adli kontrol şartı getirilen Orhan, tutuklanmayacak. Öğleden sonra verilen kararda mahkeme heyeti sanığın bugüne kadar tüm duruşmalara devam etmesi neticesinde kaçacağına dair somut bir delilin bulunmadığına kanaat getirdi. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Adli kontrol tedbiriyle de beklenen amaca ulaşabilecek olması sebebiyle sanık hakkında daha önce uygulanan 5721 sayılı CMK’nın 109/ 3-a maddesindeki yurt dışına çıkma yasağının aynen devamına ve aynı maddenin 3-b maddesi gereğince ikamet ettiği en yakın karakola giderek her ayın 1 ve 15’inde imza vermek suretiyle adli kontrol tedbirinin hükmedilmesine, adli kontrol tedbirini uygulamaması halinde hakkında yeniden tutuklanmasına karar verilmiştir."

Anne ve babası fenalaştı

Bu arada, duruşmada, avukat tarafından İpek Er'in yazdığı mektubun okunması sırasında maktulün anne ve babası fenalaştı.

Olayın geçmişi

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına 7 Temmuz 2020'de müracaat eden 18 yaşındaki İpek Er, daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

16 Temmuz 2020'de intihar girişiminde bulunduğu belirtilen Er'in 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Orhan, 19 Temmuz 2020'de tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Jandarmadan ihraç edilmişti

Siirt Valiliğince 16 Temmuz 2020'de açığa alınan Orhan, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.

İçişleri Bakanlığı “Nitelikli cinsel saldırı” suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan isimli şahıs, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun 31.08.2020 tarihli “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası verilmesi kararıyla Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmiştir" açıklaması yapmıştı.

Mesajlar infial uyandırmıştı

Batman’da uzman çavuş Musa Orhan’ın tecavüz ettiği İ.E. (18), intihara kalkışmış ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. İ.E’nin suç duyurusunun ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Musa Orhan, genç kızın ölümünün ardından gelen tepkiler üzerine tutuklanmış, 7 gün sonra tahliye edilmişti. İ.E.'ye cinsel saldırıda bulunduğu ve intihara sürüklediği iddia edilen Musa Orhan'ın arkadaşlarıyla olan mesajlarında da cinsel saldırıyı alenen itiraf ettiği görülüyordu. Mesajlarda Orhan'ın Naptın gardaş kıza’, ’15 gündür a… koydum gardaş usandım vallaha’, ‘Yuh gardaşım sakın başını yakma’, ‘Sıkıntı yok almazlar daha önce de deneyimim var gardaşım’, ‘Bir ara bana da getir’, ‘Bakarız’, ‘Hadi lan naz yapma." görülüyor.