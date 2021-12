Balık fiyatları yükselişe geçti! Tezgahlar yüzleri güldürmedi

Karadeniz’de bugünlerde hamsi avının azalması ile fiyatlar yükselirken, vatandaşın da hamsiye ilgisi azaldı.

Trabzon Balık Hali'nde tezgahlarda eskiye oranla balık çeşitliliğinde azalma görülürken, hamsinin kilosu 15-25 TL arasında değişiyor. Balıkçılar kültür balıklarının pahalı olmasını dolar ve euro üzerinden alınan yem fiyatlarına bağlarken, geçtiğimiz hafta kilosu 10 TL’den satılan hamsinin de fiyatının iki katını geçmesi satışları olumsuz etkiledi.



Balıkçı esnafı Mehmetcan Örseloğlu, “Denizin durumundan dolayı son birkaç gündür hamsi az gelmeye başladı, dolayısıyla fiyatlar da biraz yüksekti. Dün hamsinin kilosu 25-30 TL civarında idi, bugün ise 15-20 TL. Beklentimiz inşallah hamsinin daha da bol olması. Hayırlısı ile iyi bir sezon geçirmiş olacağız. Diğer balık fiyatları ise levrek 65-70 TL, çupra 45-50 TL, somon 60 TL, mezgit 20-70 TL, istavrit 20 TL, hamsi 15 TL, tirsi 35-50 TL, çingene palamudu tanesi 20 TL, sargan 50 TL, barbun 40-50 TL. Fiyatların biraz yüksek olmasından dolayı vatandaş ister istemez biraz tedirginlik yaşıyor” dedi.







"Hamsi doğuya doğru gitmeye başladı"

Yetiştirme balıklarındaki yem fiyatının euro ve dolar üzerinden olduğunu, bunun da kültür balıklarına olumsuz yansıdığını dile getiren balıkçı Ahmet Çoğalmış ise, “Artık hamsi yavaş yavaş kayboluyor diyebiliriz. Fiyat olarak hamsinin kilosu 20 TL, istavrit 15 TL, mezgit 40 TL, barbun 50 TL, çinekop 70 TL. Dolayısıyla balık biraz azalınca fiyatlar da yukarı çıkıyor. İki ay önce hamsi 10 TL idi, şimdi 20 TL. Bugünlerde azalınca ister istemez fiyatlara yansıyor. Hamsi doğuya doğru gitmeye başladı, bundan sonra yavaş yavaş azalır diye düşünüyorum. Yetiştirme balıklarından somon 60 TL, levrek 65 TL. Yetiştirme balıkları yemler dolar, euro üzerinden olduğu için dolar ve euro yükselince fiyatlar da yukarı çıkıyor” diye konuştu.







"Şu an en pahalı balık mezgit 80-90-100 TL"

Balıkçı esnaflarından Emin Avcı da, “Hamsi günden güne kaybolmaya başladı. Dün hamsinin kilosu 25 TL idi, bugün ise 20 TL. Hamsinin son dönemleri diyebiliriz. Hamsi 10 TL olduğu zaman satılıyordu, şimdi 20-25 TL olunca vatandaş pek rağbet etmiyor. Şu anda ince hamsi pek gelmiyor. Geçen sene uygulanan yasaklar sonuç verdi diyebiliriz, hamsi şu an normal boyunda. Şu an en pahalı balık mezgit 80-90-100 TL. Kültür balıkları da pahalandı. Dolar ve euro üzerinden olduğu için onlar da pahalandı” ifadelerini kullandı.