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Güne yükselişle başladı! Gram altın 782 lira seviyesinden işlem görüyor çeyrek 1200 lirayı aştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Güne yükselişle başladı! Gram altın 782 lira seviyesinden işlem görüyor çeyrek 1200 lirayı aştı

Altında kısa vadede düşüş olmasının bir alım fırsatı yaratacağını belirten uzmanlar, 625-650 seviyelerinin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini belirtiyor. Altın fiyatlarının kaderini ise 15 Aralık'ta yapılacak FED toplantısı belirleyecek. Faizlerin yükselmesi faizsiz bir varlık olan altın üzerindeki baskıyı artırarak altın fiyatlarını düşürebilir. İşte piyasalarda son durum...

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Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gram altın fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir devam ederken altın yatırımcısına uyarıda bulunan uzmanlar, şu anda altın satanın zarar edeceğini belirtirken kısa vadeli düşüş sonrası altın alınması ve uzun vadeli beklenmesi önerisinde bulundu. 

Altın bugün ne kadar?

Gram:780,22

Çeyrek:1.258,00

Yarım: 2.536,00

Cumhuriyet:5.034,00

Altın fiyatları düşer mi yükselir mi?

Uzmanlar altın fiyatları ile ilgili olarak bir müdahale beklediğini belirtiyor.  Şu anda her satanın zarar edeceği belirtilirken, kısa vadeli düşüş sonrası altın alınması ve uzun vadeli beklenmesi öneriliyor.

Uzmanlar 625-650 seviyelerinin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söylüyor.

Altın fiyatları için kritik tarih 15 aralık

Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan FED toplantısı, ABD enflasyon verileri ve son olarak Merkez Bankası toplantısında alınacak olan karar ve veriler altın fiyatlarının seyrinde önemli rol oynayacak.

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